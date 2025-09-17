Laptopy gamingowe TUF Gaming i ROG – idealne narzędzie do nauki i rozrywki

Dzisiejsza edukacja sprawia, że wydajny sprzęt jest niezbędny do wykonywania wielu zadań o charakterze twórczym, a sztuczna inteligencja w ekspresowym tempie stała się niezbędnikiem człowieka. W obu tych obszarach sprawdzą się wydajne laptopy gamingowe – ASUS TUF Gaming i ROG.

Dostępne w sieci duże modele językowe (LLM) mają sporo ograniczeń – począwszy od limitu zapytań a skończywszy na ograniczeniach tematycznych, przez co mogą negatywnie wpływać na tworzenie choćby pracy licencjackiej czy magisterskiej. Tego typu problemy może ograniczyć spersonalizowany LLM bazujący na lokalnych danych dostępnych na dysku, które z np. różnych względów nie powinny trafić do sieci.

Szybsza praca lub wyszukiwanie informacji dzięki AI

Dzięki niemu możliwe jest znalezienie potrzebnej informacji w chwilę dzięki ChatRTX, zamiast konieczności długotrwałego wertowania pobranych badań naukowych czy zestawień statystycznych w poszukiwaniu potrzebnych danych. Warto zaznaczyć, że uczniowie szkoły podstawowej czy średniej także mogą m.in. dzięki ChatRTX przebrnąć przez zadania domowe związane z kanonem lektur obowiązkowych, szybko wyszukując potrzebne fragmenty za pomocą kilku zapytań ChatRTX.

Drugą kategorią wsparcia AI jest pomoc w porządkowaniu zdjęć w oparciu o np. rzeczy znajdujące się na nich. Potrzebujesz znaleźć fotografie z wyprawy sprzed roku, które są gdzieś w zbiorczym folderze? Możliwe, że ChatRTX znajdzie je w chwilę, pozwalając ci uniknąć tym samym żmudnego, ręcznego przeglądania. Najpewniej z czasem dojdą kolejne dedykowane rozwiązania NVIDIA do przeszukiwania skrzynki email czy edycji obrazów.

Warto jednak zaznaczyć, że ChatRTX nie będzie działał wszędzie, ponieważ wymagana jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5000 Series lub ewentualnie NVIDIA GeForce RTX z serii 30 albo 40 z co najmniej 8 GB pamięci VRAM, zapewniające jednak gorsze wrażenia z użytkowania w porównaniu do układów opartych na architekturze Blackwell.

ASUS TUF Gaming – spora wydajność w przenośnej formie

Jeśli nauka lub praca wymaga obcowania z silnikami graficznymi pokroju choćby popularnego Unity czy Unreal Engine, wykonywania symulacji STEM, eksperymentowania z lokalnymi modelami AI do generowania, modyfikacji obrazu czy po prostu chcemy po godzinach spędzać czas z grami, to wydajny sprzęt z dużą ilością pamięci graficznej (VRAM) jest dzisiaj niezbędny. W tym przypadku ASUS oferuje dwie serie laptopów.

Pierwszą jest TUF Gaming, który jest bardziej przystępną opcją wyposażoną maksymalnie w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070 z TGP wynoszącym 115W (100W + 15W Dynamic Boost) i mającą 8GB pamięci GDDR7 na pokładzie. Do tego dochodzą procesory Intel Core 14. generacji, dwa gniazda na pamięć RAM mogące obsłużyć nawet 64GB pamięci oraz dwa sloty M.2 PCIe na dyski SSD. Warto też zaznaczyć, że dzięki aplikacji Armoury Crate możliwe jest dostosowanie krzywej pracy wentylatorów układu chłodzenia w zakresie 0-100 proc. Pozwala to wedle preferencji na prymat ciszy nad temperaturami komponentów lub odwrotnie.

To wszystko zostało zamknięte w wykonanej w większości z kompozytu obudowie o masie 2,2 kg, nie licząc aluminiowej pokrywy 16-calowej matrycy o rozdzielczości 1920x1200 pikseli. Jest to panel IPS o odświeżaniu 165 Hz ze 100 proc. pokryciem palety kolorów sRGB i 75 proc. pokryciem palety Adobe RGB. Do tego mamy baterię o pojemności 90 Whr, która dzięki zastosowaniu przełącznika MUX pozwala na wybór pomiędzy maksymalnie długim czasem pracy bez gniazdka bądź płynnością obrazu dzięki technice NVIDIA G-Sync.

ROG Strix SCAR 16 – wydajność ponad wszystko

Jeśli ktoś oczekuje maksimum wydajności w konstrukcji o masie 2,8 kg, to ROG Strix SCAR 16 będzie idealnym rozwiązaniem. Najbogatsze konfiguracje obejmują duet karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090 z 24GB pamięci GDDR7 lub NVIDIA GeForce RTX 5080 z 16GB pamięci GDDR7 z 24-rdzeniowym i 24-wątkowym procesorem Intel Core Ultra 9 275HX. Wspomniane topowe układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 charakteryzują się TGP sięgającym nawet 175W (150W + 25W Dynamic Boost), a TGP procesora to 80W.

Są to najwyższe wartości dostępne dla mobilnych GPU, wymagające jednak efektywnego układu chłodzenia zdolnego poradzić sobie z ogromem ciepła mimo ograniczenia grubości obudowy do 30,2 mm wykonanej ze słabo przewodzącego ciepło miksu poliwęglanu i kompozytu ABS. ASUS jednak w ROG Strix SCAR 16 G635 sobie poradził z tym wyzwaniem. Serce systemu stanowi komora parowa z miedzianym radiatorem o żebrach o grubości 0,1 mm, rozpościerająca się na cały tył laptopa, a za odprowadzanie ciepła z rdzenia GPU i CPU odpowiada metaliczna pasta termoprzewodząca Conductonaut Extreme. Z kolei za cyrkulację powietrza odpowiadają trzy wentylatory zasysające powietrze nie tylko od dołu, ale także od góry przez klawiaturę, których działanie można dowolnie kontrolować poprzez oprogramowanie Armoury Crate. Możliwe jest ograniczenie natężenia dźwięku do 35 dB bądź oferowanie maksimum mocy z podniesieniem taktowania GPU o 50 MHz, kosztem zwiększenia głośności chłodzenia do 45-47 dB. ASUS pomyślał także o łatwości utrzymania systemu chłodzenia w czystości, ponieważ dostęp do wentylatorów, i przy okazji do slotów na dyski M.2 czy dwóch gniazd RAM obsługujących do 64 GB pamięci, jest bardzo prosty i wymaga pociągnięcia tylko jednej dźwigienki.

Do tego należy dodać rewelacyjną 16-calową matrycę Nebula HDR Display typu IPS z ponad 2000 strefami wygaszania o rozdzielczości QHD+ (2560x1600 pikseli), wsparciem G-Sync, odświeżaniem 240 Hz i czasem reakcji 3 ms. Nada się ona idealnie nie tylko do gier, ale zadowoli grafików, ponieważ oferuje 100 proc. pokrycie palety kolorów DCI-P3 i charakteryzuje się certyfikatami Pantone Validated i Dolby Vision.

To wszystko, w połączeniu z baterią o pojemności 90 Whr i przełącznikiem MUX pozwalającym w razie konieczności na kilkugodzinną pracę na baterii, jak na standardowy laptop biznesowy przystało sprawia, że ROG Strix SCAR 16 jest bardzo wszechstronną konstrukcją.

Wszystkie laptopy wykorzystują zbiór rozwiązań NVIDIA znany jako Max-Q. Obejmują one ulepszone zarządzanie energią, pozwalające szybciej wyłączać nieużywane elementy układu lub przechodzić w tryb uśpienia czy adaptacyjnie zmieniać taktowanie w oparciu o zapotrzebowanie nawet 1000 razy szybciej niż w układach starszej generacji. Ponadto w laptopach są stosowane zoptymalizowane pod kątem niskiego napięcia warianty pamięci graficznej GDDR7.

Techniki NVIDIA ułatwiające pracę, naukę bądź ulepszające wrażenia z rozgrywki

Najnowsze układy NVIDIA GeForce RTX 5000 stanowią kontynuację drogi obranej w kartach GeForce RTX 2000 mających swoją premierę pod koniec 2018 roku. Od tego czasu rdzenie Tensor przeszły wiele zmian, a w obecnie piątej generacji do ulepszanego śledzenia promieni doszły nowe techniki oparte o AI, obecnie będące w wersji DLSS4.

Śledzenie promieni pozwala na odwzorowanie oświetlenia jak nigdy wcześniej, a dodana w ostatnich aktualizacjach rekonstrukcja promieni zastępuje tradycyjne metody odszumiania analizą oświetlenia opartą o AI, co zapewnia jeszcze wyższą jakość przy równoczesnej poprawie wydajności.

Ulepszeniu uległy także dotychczasowe techniki DLSS (Deep Learning Super Sampling) oraz DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing), korzystające teraz z nowego modelu „Transformer”, który zastąpił „CNN”. DLSS to w skrócie upskaler, który zwiększa liczbę kl./s poprzez generowanie obrazu w niższej rozdzielczości, a następnie rekonstruowanie go za pomocą algorytmów uczenia maszynowego do rozdzielczości ekranu. Obecnie efekt jest bardzo zbliżony do rozdzielczości natywnej przy znacznym zwiększeniu liczby kl./s przekładających się na zauważalnie wyższą płynność rozgrywki. Z kolei DLA to wykorzystanie algorytmów AI do wygładzania krawędzi w natywnej rozdzielczości dające znacznie lepszy efekt niż rozmywające obraz popularne TAA przy minimalnym obciążeniu karty graficznej.

Największą nowością w DLSS4 jest Multi Frame Generation (MFG) będące rozwinięciem techniki Frame Generation (FG). Polega ona na analizie przesunięcia pikseli między dwoma klatkami w czasie rzeczywistym i dodaniu pomiędzy nie nawet trzech dodatkowych klatek wygenerowanych przez rdzenie Tensor. Pozwala to na osiągnięcie nawet czterokrotnie większej liczby kl./s w porównaniu do natywnego obrazu, ale jest okupione pewnymi ograniczeniami. Pierwszą jest minimalne zwiększenie opóźnienia systemowego, które może być problematyczne dla graczy w szybkich tytułach typu multiplayer, ale większość popularnych obecnie gier esportowych i tak nie potrzebuje takiego wspomagacza. Drugim negatywnym efektem stosowania MFG w najbardziej agresywnym trybie X3 lub X4, generującym dodatkowe dwie lub trzy klatki, jest możliwość powstawania niedoskonałości obrazu w dynamicznych scenach, których nie doświadczymy w trybie X2.

Są to drobne niedogodności, na które zwrócą uwagę raczej nieliczni, w porównaniu do ogromu zalet, z czego największą będzie płynny obraz wykorzystujący pełnię możliwości szybkich matryc lub zewnętrznych monitorów o odświeżaniu 240 Hz bądź większym. Przykładowo osiągnięcie ponad 100 kl./s na najwyższych ustawieniach jakości oprawy graficznej w takich tytułach jak Doom: The Dark Ages, Kingdom Come Deliverance 2 bądź Cyberpunk 2077 Phantom Liberty nie stanowi na ta tych laptopach żadnego problemu. Co więcej, istnieje także możliwość wykorzystania MFG do dłuższego grania na baterii, ponieważ przy limicie 60 kl./s istotnie zmniejsza się obciążenie GPU, jeśli normalnie osiągane jest np. +200 kl./s.

Z kolei najnowsza technika Reflex 2 zostanie doceniona przez graniczy z zacięciem esportowym. Już pierwsza wersja tej techniki może minimalizować opóźnienie o ponad 10 ms, a Reflex 2 dzięki funkcji Frame Warp może zmniejszyć opóźnienie systemowe nawet sześciokrotnie. Jest to osiąganie dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do aktualizowania powstającej klatki o dane z ruchów myszki, zanim klatka zostanie wyświetlona na ekranie.