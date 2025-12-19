Samsung wyprzedził rywali. Exynos 2600 zaprezentowany

Samsung szczyci się, że jego Exynos 2600 to pierwszy na świecie czip wykonany w procesie litograficznym 2 nm. Konkurencja wciąż nie zeszła poniżej 3 nm.

Samsung wykorzystał architekturę tranzystora Gate-all-around (GAA), w której bramka otacza kanał prądowy ze wszystkich stron. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie wyższego zagęszczenia tranzystorów i większej kontroli nad przepływem elektronów.

Jeśli chodzi o rdzenie, Exynos 2600 bazuje oczywiście na najnowszej architekturze Arm C1.

Exynos 2600 kontra Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Dimensity 9500

Proces litograficzny 2 nm nie jest jedyną różnicą względem topowych czipów Qualcomma i MediaTeka. Podczas gdy Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Dimensity 9500 mają 8-rdzeniowe CPU, Samsung wykorzystał aż 10-rdzeni, ale o niższym taktowaniu. Exynos 2600 jako jedyny z całej trójki nie przekroczył magicznej bariery 4 GHz w żadnym rdzeniu.

Samsung Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500 Litografia 2 nm GAA 3 nm TSMC 3 nm N3P CPU 1 x Arm C1-Ultra do 3,8 GHz

3 x Arm C1-Pro do 3,25 GHz

6 x Arm C1-Pro do 2,75 GHz 2 x Oryon Prime Gen 3 do 4,6 GHz,

6 x Oryon Performance Gen 3 do 3,62 GHz 1 x Arm C1-Ultra do 4,21 GHz

3 x Arm C1-Premium do 3,5 GHz

4 x Arm C1-Pro do 2,7 GHz GPU Samsung Xclipse 960 GPU Adreno Mali-G1 Ultra MC12,

12-rdzeniowe NPU 32K MAC NPU Hexagon MediaTek NPU 990 Pamięć podręczna brak danych 24 MB (2 x 12 MB) 16 MB L3

10 MB system-level cache Obsługa pamięci operacyjnej LPDDR5X LPDDR5X LPDDR5X Obsługa pamięci masowej UFS 4.1 UFS 4.1 UFS 4.1 (4-kanałowa) Obsługa ekranów do 2160p 120 Hz do 1440p 240 Hz do 1440p 180 Hz Obsługa aparatów do 320 Mpix do 320 Mpix do 320 Mpix

Samsung chwali się także, że jako pierwszy w branży zastosował technologię optymalizacji ścieżki wymiany ciepła Heat Path Block, co ma zmniejszyć tendencję telefonu do osiągania wysokich temperatur. Niższy proces litograficzny ma ponadto poprawić energooszczędność.

Masowa produkcja już ruszyła. Oczekuje się, że Exynos 2600 trafi na początku przyszłego roku do europejskich modeli Galaxy S26 oraz S26+. Topowy Galaxy S26 Ultra będzie najpewniej napędzany przez Snapdragona 8 Elite Gen 5.