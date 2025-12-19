Smartfony

Samsung wyprzedził rywali. Exynos 2600 zaprezentowany

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Samsung szczyci się, że jego Exynos 2600 to pierwszy na świecie czip wykonany w procesie litograficznym 2 nm. Konkurencja wciąż nie zeszła poniżej 3 nm.

Samsung wykorzystał architekturę tranzystora Gate-all-around (GAA), w której bramka otacza kanał prądowy ze wszystkich stron. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie wyższego zagęszczenia tranzystorów i większej kontroli nad przepływem elektronów. 

Jeśli chodzi o rdzenie, Exynos 2600 bazuje oczywiście na najnowszej architekturze Arm C1

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Exynos 2600 kontra Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Dimensity 9500

Proces litograficzny 2 nm nie jest jedyną różnicą względem topowych czipów Qualcomma i MediaTeka. Podczas gdy Snapdragon 8 Elite Gen 5Dimensity 9500 mają 8-rdzeniowe CPU, Samsung wykorzystał aż 10-rdzeni, ale o niższym taktowaniu. Exynos 2600 jako jedyny z całej trójki nie przekroczył magicznej bariery 4 GHz w żadnym rdzeniu.

 Samsung Exynos 2600Snapdragon 8 Elite Gen 5MediaTek Dimensity 9500
Litografia2 nm GAA3 nmTSMC 3 nm N3P
CPU1 x Arm C1-Ultra do 3,8 GHz
3 x Arm C1-Pro do 3,25 GHz
6 x Arm C1-Pro do 2,75 GHz		2 x Oryon Prime Gen 3 do 4,6 GHz,
6 x Oryon Performance Gen 3 do 3,62 GHz		1 x Arm C1-Ultra do 4,21 GHz
3 x Arm C1-Premium do 3,5 GHz
4 x Arm C1-Pro do 2,7 GHz
GPUSamsung Xclipse 960 GPUAdrenoMali-G1 Ultra MC12,
12-rdzeniowe
NPU32K MAC NPUHexagonMediaTek NPU 990
Pamięć podręcznabrak danych24 MB (2 x 12 MB)16 MB L3
10 MB system-level cache
Obsługa pamięci operacyjnejLPDDR5XLPDDR5XLPDDR5X
Obsługa pamięci masowejUFS 4.1UFS 4.1UFS 4.1 (4-kanałowa)
Obsługa ekranówdo 2160p 120 Hzdo 1440p 240 Hzdo 1440p 180 Hz
Obsługa aparatówdo 320 Mpixdo 320 Mpixdo 320 Mpix

Samsung chwali się także, że jako pierwszy w branży zastosował technologię optymalizacji ścieżki wymiany ciepła Heat Path Block, co ma zmniejszyć tendencję telefonu do osiągania wysokich temperatur. Niższy proces litograficzny ma ponadto poprawić energooszczędność. 

Masowa produkcja już ruszyła. Oczekuje się, że Exynos 2600 trafi na początku przyszłego roku do europejskich modeli Galaxy S26 oraz S26+. Topowy Galaxy S26 Ultra będzie najpewniej napędzany przez Snapdragona 8 Elite Gen 5. 

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    HardCorak
    0
    To jak to jest. Samsung szczyci się że jako pierwsi mają 2nm jednocześnie dając do ich najlepszego modelu s26 ultra cpu na konkurencyjnych 3nm?

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login