Samsung wyprzedził rywali. Exynos 2600 zaprezentowany
Samsung szczyci się, że jego Exynos 2600 to pierwszy na świecie czip wykonany w procesie litograficznym 2 nm. Konkurencja wciąż nie zeszła poniżej 3 nm.
Samsung wykorzystał architekturę tranzystora Gate-all-around (GAA), w której bramka otacza kanał prądowy ze wszystkich stron. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie wyższego zagęszczenia tranzystorów i większej kontroli nad przepływem elektronów.
Jeśli chodzi o rdzenie, Exynos 2600 bazuje oczywiście na najnowszej architekturze Arm C1.
Exynos 2600 kontra Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Dimensity 9500
Proces litograficzny 2 nm nie jest jedyną różnicą względem topowych czipów Qualcomma i MediaTeka. Podczas gdy Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Dimensity 9500 mają 8-rdzeniowe CPU, Samsung wykorzystał aż 10-rdzeni, ale o niższym taktowaniu. Exynos 2600 jako jedyny z całej trójki nie przekroczył magicznej bariery 4 GHz w żadnym rdzeniu.
|Samsung Exynos 2600
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|MediaTek Dimensity 9500
|Litografia
|2 nm GAA
|3 nm
|TSMC 3 nm N3P
|CPU
|1 x Arm C1-Ultra do 3,8 GHz
3 x Arm C1-Pro do 3,25 GHz
6 x Arm C1-Pro do 2,75 GHz
|2 x Oryon Prime Gen 3 do 4,6 GHz,
6 x Oryon Performance Gen 3 do 3,62 GHz
|1 x Arm C1-Ultra do 4,21 GHz
3 x Arm C1-Premium do 3,5 GHz
4 x Arm C1-Pro do 2,7 GHz
|GPU
|Samsung Xclipse 960 GPU
|Adreno
|Mali-G1 Ultra MC12,
12-rdzeniowe
|NPU
|32K MAC NPU
|Hexagon
|MediaTek NPU 990
|Pamięć podręczna
|brak danych
|24 MB (2 x 12 MB)
|16 MB L3
10 MB system-level cache
|Obsługa pamięci operacyjnej
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Obsługa pamięci masowej
|UFS 4.1
|UFS 4.1
|UFS 4.1 (4-kanałowa)
|Obsługa ekranów
|do 2160p 120 Hz
|do 1440p 240 Hz
|do 1440p 180 Hz
|Obsługa aparatów
|do 320 Mpix
|do 320 Mpix
|do 320 Mpix
Samsung chwali się także, że jako pierwszy w branży zastosował technologię optymalizacji ścieżki wymiany ciepła Heat Path Block, co ma zmniejszyć tendencję telefonu do osiągania wysokich temperatur. Niższy proces litograficzny ma ponadto poprawić energooszczędność.
Masowa produkcja już ruszyła. Oczekuje się, że Exynos 2600 trafi na początku przyszłego roku do europejskich modeli Galaxy S26 oraz S26+. Topowy Galaxy S26 Ultra będzie najpewniej napędzany przez Snapdragona 8 Elite Gen 5.
