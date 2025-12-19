Sony uciera nosa. Tencent usuwa swoją grę ze sklepów

To najpewniej koniec Light of Motiram, gry Tencent, która swoją stylistyką jawnie nawiązywała do serii Horizon od Sony. Strony zdecydowały się na rozwiązanie sprawy, które zakończy sądową batalię jeszcze zanim ta na dobre się rozpoczęła.

Gdy Tencent pod koniec 2024 roku zaprezentował światu Light of Motiram, gracze natychmiast zwrócili uwagę na podobieństwa do serii Horizon. Gra Polaris Quest i Aurora Studio w założeniach miała być multiplayerową grą typu survival z otwartym światem. Jednocześnie podobieństw do serii gier od Guerilla Games nie brakowało: przede wszystkim w stylu graficznym, a także designie świata, bohaterów oraz metalowych maszyn przemierzających krainę.

Do kalifornijskiego sądu w lipcu trafił pozew, w którym Sony zarzuciło Tencentowi kradzież własności intelektualnej. Wcześniej, w publicznych komunikatach, firma mówiła o “bezczelnym klonie”. Twórcy platformy PlayStation oczekiwali 150 tysięcy dolarów za każde dzieło naruszające ich własność intelektualną, a do tego chcieli, by zniszczono wszystkie materiały dotyczące gry.

Polubowne rozwiązanie sprawia, że Light of Motiram znika ze sklepów

Chiński wydawca próbował zareagować poprzez dodawanie zmian do strony produktowej swojego tytułu. Starano się wymienić grafiki na bardziej neutralne, zrezygnowano z przedstawiania protagonistki podobnej do Aloy, a datę premiery przesunięto na czwarty kwartał 2027 roku. To jednak nie wystarczyło i na wokandę kalifornijskiego sądu trafiła sprawa 3:25-cv-06275.

Jej procedowanie będzie jednak przebiegało zbyt długo. Firmy zgodziły się na polubowne rozwiązanie sprawy na drodze przedsądowej. Efekty tego działania widać już na Steamie oraz w Epic Games Store. Z obydwu tych platform zniknęły strony produktowe, które zapowiadały Light of Motiram. Nie wiemy jeszcze, czy oznacza to całkowite skasowanie tytułu, czy może powrót do tworzenia gry od podstaw.

Sony i Tencent podzielą się dotychczasowymi kosztami postępowania sądowego. Obydwie firmy przesłały do amerykańskiego sądu pismo z prośbą o oddalenie dotychczas rozpatrywanej sprawy ze względu na to, że chcą rozstrzygnąć spór na drodze ugody. Jej treść pozostaje poufna.

Light of Motiram nie powróci - przynajmniej nie w tej formie

Sean Durkin, który zarządza działem komunikacji Tencent America, skwitował sytuację krótko: “Sony Interactive Entertainment i Tencent z zadowoleniem informują o osiągnięciu poufnego porozumienia. Firmy nie będą publicznie komentować tej sprawy”.

Ofensywne podejście Sony każe jednak sądzić, że na pewno nie zobaczymy gry w formie, która choć odrobinę nawiązywałaby do serii Horizon. Z drugiej strony szkoda, że obydwie firmy nie nawiązały współpracy: w 2023 roku Tencent zwrócił się do Sony z propozycją stworzenia gry w uniwersum Horizon o charakterze MMO. Japończycy odrzucili tę propozycję.

