Polska firma SilentiumPC wprowadziła do oferty wentylatory Fluctus 120 PWM ARGB – to wysokociśnieniowe modele, które korzystają z rewolucyjnej technologii Synergy Cooling. Nowe modele mogą podbić serca entuzjastów, którzy oczekują dobrych parametrów i zwracają uwagę na wygląd.

Model SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB powinien być znany posiadaczom chłodzenia SilentiumPC Fera 5 ARGB. Teraz będzie można go zakupić osobno – „śmigiełko” sprawdzi się zarówno na chłodzeniach, radiatorach, ale też w obudowach wyposażonych w filtry przeciwkurzowe.

SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB – rewolucyjny wentylator, teraz z podświetleniem LED

Fluctus 120 PWM ARGB (podobnie, jak wersja bez podświetlenia - Fluctus 120 PWM) cechuje się wysokim ciśnieniem statycznym i niskim poziomem generowanego hałasu.



Na ramce wentylatora zastosowano gumowe podkładki tłumiące drgania

Producent zastosował wytrzymałe łożysko typu FDB (hydrauliczne) oraz dziewięć specjalnie wyprofilowanych łopatek, co zapewnia wysokie ciśnienie statyczne i lepsze parametry przy gęstych radiatorach/chłodnicach. Projektanci zadbali też o szeroki zakres użytecznych obrotów - od 300 (± 100) RPM do 1800 (± 10%) RPM.

Co więcej, możliwe jest też używanie wentylatora w trybie półpasywnym (rotor całkowicie się zatrzymuje się poniżej 5% wartości PWM, a ponowne uruchomienie następuje po przekroczeniu 10% wartości PWM).

Wysoka kultura pracy to zasługa optymalizacji psychoakustycznej opracowanej przez Synergy Cooling (m.in. ząbkowane krawędzie łopatek), co ma przełożenie na redukcję irytujących tonów, tak by postrzegana głośność była nawet niższa niż wynika to ze wskazań mierników hałasu. Więcej na temat optymalizacji psychoakustycznej dowiedzieć się można z filmu poniżej (materiał w języku angielskim, z dostępnymi napisami w języku polskim).

Głównym atutem modelu Fluctus 120 PWM ARGB jest system adresowalnego podświetlenia LED – oznacza to, że użytkownik może tutaj dostosować efekty, kolor i styl iluminacji. Wentylator można zsynchronizować z innymi podzespołami producenta lub podłączyć bezpośrednio do płyty głównej komputera (obsługiwane są tutaj systemy sterowania podświetleniem wszystkich najpopularniejszych producentów).

Specyfikacja wentylatora SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB

wymiary: 120 x 120 x 25 mm

łożysko: hydrauliczne (FDB)

liczba łopatek wentylatora: 9

prędkość obrotowa: 300 (±100) – 1800 (±10%) obr./min.

sterowanie: PWM

napięcie: 12 V

natężenie: 0,30 A + 0,30 A (podświetlenie

wtyczka: 4-pin (z rozdzielaczem) + 3-pin (z rozdzielaczem)

żywotność: 100 000 h

dodatkowe: podświetlenie ARGB LED

Wentylator SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB został wyceniony na 70 złotych, czyli o 20 złotych wyżej niż model SilentiumPC Fluctus 120 PWM (bez podświetlenia). Producent udziela 6-letniej gwarancji na sprzęt.

Źródło: SilentiumPC