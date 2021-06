Wentylator, który może zrewolucjonizować chłodzenie komputerów – tak można podsumować model SilentiumPC Fluctus 120 PWM, który właśnie debiutuje na naszym rynku. Co w nim takiego wyjątkowego?

SilentiumPC Fluctus 120 PWM – rewolucyjny wentylator już dostępny w sprzedaży

SilentiumPC Fluctus 120 PWM został zaprojektowany we współpracy z firmą Synergy Cooling, dzięki czemu ma oferować dobre parametry, a przy tym cechować się bardzo dobrą kulturą pracy.

Prędkość obrotową wentylatora można regulować w zakresie od 300 (±100) obr./min do 1800 (±10%) obr./min – umożliwia to użycie go w różnych scenariuszach, począwszy od obudów, przez coolery powietrzne, aż po gęste chłodnice systemów chłodzenia cieczą. Dodatkowym atutem jest pasywny tryb działania - poniżej 5% wartości PWM rotor całkowicie się zatrzymuje, dzięki czemu staje się całkowicie niesłyszalny (ponowne uruchomienie następuje automatycznie po przekroczeniu 10%).

Fluctus 120 PWM ma cechować się również świetną kulturą działania - to zasługa optymalizacji psychoakustycznej opracowanej przez Synergy Cooling (m.in. ząbkowane krawędzie łopatek), która przekłada się na redukcję irytujących tonów, tak by postrzegana głośność była nawet niższa niż wynika to ze wskazań mierników hałasu. Na rogach ramki znalazły się gumowe elementy tłumiące wibracje.

Warto dodać, że Fluctus 120 PWM został wyposażony w 4-pinowy przewód zasilający wraz z męskim odgałęzieniem – pozwala to podłączyć kolejny wentylator korzystając z jednego gniazda (takie rozwiązanie sprawdzi się np. w płytach głównych z mniejszą liczbą złączy lub kontrolerach obrotów). W zestawie z wentylatorem jest dodawany przedłużacz PWM 40 cm oraz śruby montażowe.

SilentiumPC Fluctus 120 PWM - specyfikacja wentylatora

wymiary: 120 × 120 × 25 mm

łożysko: FDB (hydrauliczne)

liczba łopatek wentylatora: 9

prędkość obrotowa: 300 (±100) – 1800 (±10%) obr./min.

sterowanie: PWM

napięcie: 12 V

natężenie: 0,30 A

wtyczka: 4-pin (z rozdzielaczem)

żywotność: 100 000 h

Cena wentylatora SilentiumPC Fluctus 120 PWM

SilentiumPC Fluctus 120 PWM ma szansę mocno namieszać na rynku chłodzeń komputerów (warto dodać, że ten sam model znajduje się na wyposażeniu bardzo dobrych coolerów SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan).

Wentylator wkrótce trafi do sprzedaży – przewidywana cena to 49 złotych. Oprócz dobrych parametrów, argumentem przemawiającym za zakupem może być też długa, 6-letnia gwarancja producenta.

Źródło: SilentiumPC