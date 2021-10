Cooler Master Hyper 212 Evo to jeden z najciekawszych coolerów ze średniej półki. Konstrukcja ma jednak swoje lata (zadebiutowała w 2011 roku!), więc przyszła pora na jej odświeżenie – producent przygotował model Hyper 212 Evo V2.

Cooler Master Hyper 212 Evo V2 na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do zwykłego modelu Hyper 212 Evo. Mamy do czynienia z niewielką, minimalistyczną konstrukcją, która sprawdzi się z procesorami ze średniej półki.

Cooler Master Hyper 212 Evo V2 – co oferuje ulepszony model?

Nowa wersja wykorzystuje wieżowy radiator z czterema miedzianymi ciepłowodami. Warto zauważyć, że rurki cieplne mają bezpośredni kontakt z procesorem (producent nazwał to rozwiązanie jako Direct Contact), co powinno pozytywnie wpływać na efektywność układu. Co więcej, wokół ciepłowodów zastosowano specjalne otwory (X-Vents), które tworząc obszary niskim i wysokim ciśnieniu, powinny poprawiać przepływ powietrza w okolicy miedzianych heatpipe’ów.

Na radiatorze zainstalowano 120-milimetrowy wentylator Cooler Master SickleFlow, który może się obracać z prędkością 650 - 1800 RPM (maksymalny generowany hałas ma nie przekraczać 27 dBA). W razie potrzeby istnieje możliwość dołożenia drogiego wentylatora w konfiguracji push-pull. Dodatkowy wentylator trzeba jednak dokupić we własnym zakresie.

Nowa wersja chłodzenia pasuje do wszystkich popularnych podstawek AMD i Intela (nowe wersje mają oferować też zapinki przystosowane do nowego gniazda Intel LGA 1700). Producent chwali się prostym systemem montażu oraz kompatybilnością z wysokimi modułami pamięci RAM.

Specyfikacja chłodzenia Cooler Master Hyper 212 Evo V2

radiator: wieżowy (aluminiowy)

ciepłowody: 4x 6 mm (miedziane)

wentylator: SickleFlow 120

obroty wentylatora: 650 ~ 1800 RPM (PWM) ± 10%

wydajność wentylatora: 62 CFM

generowany hałas: 8 ~ 27 dBA

kompatybilność: Intel: LGA 775, LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 AMD:AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1

wymiary: 120 x 80 x 155 mm

Ile kosztuje chłodzenie Cooler Master Hyper 212 Evo V2?

Model Cooler Master Hyper 212 Evo V2 jest już dostępny w sprzedaży i kosztuje około 150 złotych (to trochę więcej niż trzeba było wydać za pierwszą wersję chłodzenia). Czy jest to cooler godny polecenia? Testy dostępne w sieci pokazują, że może być to chłodzenie godne uwagi.

Źródło: Cooler Master