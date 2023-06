Chłodzenie AiO z możliwością dołożenia kolejnych wentylatorów? Czemu nie! Właśnie na taki pomysł wpadła firma SilverStone – producent zaprezentował podczas targów Computex 2023 swój nietypowy projekt chłodzenia wodnego AiO.

Chłodzenia wodne AiO z dodatkowymi wentylatorami na bloko-pompce to coraz powszechniejszy projekt. Firma SilverStone postanowiła jednak podejść do tematu w trochę inny sposób i przygotowała specjalną konstrukcję z możliwością dołożenia kolejnych wentylatorów.

Nietypowy pomysł na chłodzenie AiO

Mowa o chłodzeniach SilverStone IceMyst, które będą dostępne w różnych rozmiarach chłodnicy: 240 mm, 280 mm, 360 mm, a nawet 420 mm. Wszystkie rzecz jasna z podświetlanymi wentylatorami ARGB LED.

Nowy projekt wyróżnia się nietypową bloko-pompką, do której można przyczepić dodatkowe, 70-milimetrowe wentylatorki IMF-70 chłodzące pobliskie elementy komputera – sekcję zasilania płyty głównej, moduły pamięci RAM czy dyski SSD M.2. Konstrukcja pozwala na regulację położenia śmigiełka, co pozwoli lepiej dostosować jego funkcjonalność do potrzeb użytkownika.

Producent chwali się, że w razie potrzeby można tutaj podczepić nawet dwanaście takich wentylatorków (ograniczeniem jest zasilanie ze slotu na płycie głównej). Co prawda wtedy chłodzenie bardziej przypomina instalację artystyczną, niż chłodzenie komputera, ale dwa-trzy "śmigła" wydają się tutaj całkiem sensowne.

Poniżej możecie zobaczyć prezentację wynalazku z kanału KitGuru.

Źródło: KitGuru