Firma Endorfy powraca z nowymi coolerami. Modele Spartan 5 i Spartan 5 Max to odświeżone konstrukcje, które niedawno cieszyły się sporą popularnością wśród klientów.

Dobre chłodzenie do procesora nie musi kosztować majątku. Świetnym przykładem są tutaj modele Endorfy Spartan 5 i Spartan 5 Max, które mają zainteresować mniej wymagających klientów.

Endorfy odświeża podstawowe chłodzenia dla procesorów

Modele Endorfy Spartan 5 i Spartan 5 Max to właściwie odświeżone modele SilentiumPC Spartan 5 i Spartan 5 Max (jakiś czas temu firma zmieniła nazwę). Konstrukcje wyglądają niemal identycznie.



Chłodzenia Spartan 5 i Spartan 5 Max wyglądają niemal identycznie

W obydwóch przypadkach producent zastosował wieżowy radiator z aluminiowymi żeberkami. W zwykłym modelu korzysta on z dwóch miedzianych ciepłowodów, natomiast w wersji max zastosowano wydajniejszą konstrukcję z czterema rurkami cieplnymi.

Na radiatorze zainstalowano 120-milimetrowy wentylator Fluctus 120 PWM (w specjalnej wersji dostosowanej do coolera). Prędkość obrotową można tutaj regulować w zakresie 250 – 1500 RPM, ale producent i tak deklaruje bardzo cichą pracę „śmigiełka”.



Producent zadbał o kompaktowe rozmiary, dzięki czemu radiator nie będzie kolidować z wysokimi modułami pamięci RAM



Różnica sprowadza się do liczby ciepłowodów - w modelu Spartan 5 zastosowano dwie rurki cieplne, a w Spartan 5 Max wykorzystano cztery

Nowe chłodzenia pasują do najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD – zwykły Spartan 5 został przystosowany do układów o współczynniku TDP do 160 W, a wersja Spartan 5 Max poradzi sobie z układami o współczynniku TDP do 180 W. Co więcej, radiatory są kompatybilne z wysokimi modułami pamięci RAM i mniejszymi obudowami.

Tanie modele dla mniej wymagających

Modele Endorfy Spartan 5 i Spartan 5 Max powinny zainteresować osoby, które szukają dobrego i niedrogiego chłodzenia do procesora. Nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacyjnych osiągów, ale do układów ze średniej półki powinny być wystarczające.

Zwykły Spartan 5 został wyceniony na 79 złotych, natomiast za wersję Spartan 5 Max trzeba zapłacić 99 złotych. To podobne ceny, jak za bliźniacze wersje SilentiumPC.

Źródło: Endorfy