Da się złożyć wydajny i bezgłośny komputer? Redakcja Club386 pokazała, że jest to możliwe! Wystarczy wykorzystać procesor AMD Ryzen 9 7900 i odpowiednie chłodzenie.

Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić procesor AMD Ryzen 9 7900. Jednostka została wyposażona w 12 rdzeni i 24 wątki, ale jej współczynnik TDP wynosi tylko 65 W (dla porównania nieco szybszy Ryzen 9 7900X cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 170 W). W praktyce możemy liczyć na bardzo dobrą wydajność, a przy tym niewielki pobór mocy i niskie temperatury.

Po ten sam model sięgnęła redakcja Club386, która postanowiła zbudować (prawie)pasywnie chłodzony komputer.

Pasywnie chłodzony komputer - Ryzen 9 7900 nadaje się tu znakomicie

Zestaw został wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 7900, płytę główną ASUS ROG Crosshair X670E Hero, 2x 16 GB pamięci Kingston Fury Beast DDR5-6000 i dysk Crucial P3 Plus 4 TB. Do chłodzenia procesora wykorzystano cooler Noctua NH-P1, czyli całkowicie pasywną konstrukcję (nie korzysta ona z żadnego wentylatora).

Całość zamontowano w obudowie Fractal Design North, a za zasilanie odpowiadała jednostka Fractal Design Ion+ 2 Platinum 760W (z uwagi na brak całkowicie pasywnego modelu, redakcja musiała pójść na kompromis - to model z półpasywnym trybem działania).

Poniżej możecie zobaczyć kilka zdjęć z budowy komputera.

Komputer sprawdzono przy długotrwałym obciążeniu procesora w benchmarku Cinebench R23. Efekty są naprawdę zdumiewające (a należy zaznaczyć, że wykorzystano tutaj obudowę, która nie zapewnia optymalnego przepływu powietrza dla chłodzenia).

Pasywnie chłodzony procesor AMD Ryzen 9 7900 osiąga temperatury nieprzekraczające 90 stopni Celsjusza (czyli zachowuje bezpieczny dystans do zalecanych przez producenta 95 stopni Celsjusza). Co ważne, procesor zachowuje tutaj swoją standardową wydajność.

Problemem może być wydajność w grach, bo trzeba zadowolić się zintegrowanym układem graficznym. Układ Radeon raczej nie nadaje się do grania, co najwyżej może służyć do bardzo podstawowych zastosowań.

Możliwości pasynie chłodzonego komputera wyglądają naprawdę nieźle. Dużo lepsze osiągi da się jednak uzyskać przy zastosowaniu komponentów z aktywnym chłodzeniem, ale z cichymi wentylatorami o obniżoną prędkością obrotową (np. dałoby się tutaj zastosować kartę GeForce RTX 4080 Founders Edition).

Źródło: Club386