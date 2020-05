Gry komputerowe Czy Simsom rośnie konkurencja? Zobacz jak wygląda tworzenie postaci w Paralives z dnia 20-05-2020

Paralives to gra w stylu The Sims. Odpowiedzialny za nią Alex Massé robi, co może, by przewyższyć tę kultową serię. Jak magnes mają na nas podziałać bardzo zaawansowane kreatory i już teraz możemy przyjrzeć się temu, jak wygląda tworzenie postaci.