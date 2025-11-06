Ponad 1 mld dol. rocznie. Nowa Siri będzie oparta na Gemini

Apple negocjuje z Google umowę wartą ok. 1 mld dol. rocznie na wykorzystanie dostosowanego modelu Gemini w nowej odsłonie Siri.

Bloomberg informuje, że rozmowy z Google dotyczą specjalnej wersji modelu Gemini, która ma zasilić duże odświeżenie Siri. Firma Apple znana jest ze stosowania autorskich rozwiązań, jednak tym razem skorzysta z technologii Google. Jak informuje TechCrunch, ma to być tymczasowe rozwiązanie , do czasu wzmocnienia Apple Intelligence. Według doniesień decyzja ma przyspieszyć wprowadzenie nowych funkcji asystenta głosowego.

Nawet 1,2 bln parametrów

Kluczowym elementem jest skala modelu. Bloomberg podaje, że dostosowany Gemini ma mieć 1,2 bln parametrów. To znacznie więcej niż obecny, chmurowy wariant Apple Intelligence z 150 mld parametrów. Różnica wskazuje na istotny wzrost złożoności i potencjału nowych funkcji Siri.

Wcześniej Apple oceniało także modele OpenAI i Anthropic. Po testach trzech dostawców firma miała wybrać Google do dalszych prac. Selekcja kilku partnerów sugeruje, że Apple porównywało wydajność i możliwości w różnych scenariuszach użycia.

Według przecieków nower rozwiązania mają mieć swoją premierę wiosną przyszłego roku. Dodatkowo, Apple planuje oparcie części nadchodzących funkcji asystenta na mocy obliczeniowej w chmurze.

Apple zyskuje czas

Umowa, nad którą pracują firmy, miałaby opiewać na ok. 1 mld dol. rocznie. To pokazuje wagę projektu dla obu stron: Apple zyskuje czas na rozwój własnych modeli, a Google otrzymuje duży kontrakt na technologię AI. Transakcja dotyczy niestandardowej wersji Gemini, przygotowanej dla potrzeb Siri.