Smartfon na święta dla dziecka. Oto kilka tanich modeli

Święta za pasem. To czas wyboru prezentów, a jednym z bardziej pożądanych przez najmłodszych z pewnością jest smartfon. Oto kilka propozycji, które nie będą kosztowały fortuny i zaoferują ciekawe funkcje oraz nietuzinkowy wygląd.

W tym poradniku skupiamy się na różnych propozycjach ze zrozumieniem potrzeb najmłodszych. Jeżeli szukacie smartfonów w danym budżecie, możecie sprawdzić nasze zestawienia smartfonów do 1000 oraz smartfonów do 1500 złotych.

Co liczy się w smartfonie dla dziecka? Niemal dla każdego priorytetem będą aparaty, choć z różnych powodów. Jedni będą nimi robili zdjęcia i skany notatek, by dzielić się z nieobecnymi kolegami. Inni zaczną angażować się w fotografię i szukać w tym środka swojej ekspresji, a jeszcze inni po prostu będą chcieli zrobić dobre selfie w gronie przyjaciół.

Innym, ważnym aspektem okaże się wydajność. Młode osoby często uruchamiają na telefonach gry mobilne, a czas spędzony z Fortnite, PUBG czy Brawl Stars bywa dla nich tak samo ważny jak ten, który poświęcili na spotkania “w realu”. Obecnie da się kupić smartfon, którego wydajność w zupełności wystarczy do uruchamiania gier, ale jeśli chcemy zabłysnąć, dobrze wybrać wydajną propozycję w swojej cenie.

Telefon dla dziecka powinien mieć moc do odpalania gier (fot. Pixabay)

Nie bez znaczenia będzie wygląd oraz dodatkowe funkcje, które pozwolą się wyróżnić na tle rówieśników. Niekoniecznie jest to główny wyznacznik, ale jeśli macie w domu młodą osobę zainteresowaną technologią, to ta najpewniej bardzo dobrze wie, czego dokładnie poszukuje. Krótka rozmowa i możecie otrzymać o wiele więcej detali, niż zawiera jakikolwiek poradnik prezentowy.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dla najmłodszych osób dobrą propozycją może też być smartfon, który poradzi sobie z przeciwnościami losu. Wzmocnienie obudowy tak, by poradziła sobie z kurzem czy wodą może okazać się nieocenione podczas wycieczek szkolnych czy wspólnych aktywności. Coraz więcej tanich smartfonów odpowiada na takie potrzeby.

Telefon dla młodego geeka, który lubi smartfony – CMF Phone 2 Pro

W przypadku smartfonów dla osób, które fascynują się tą branżą, trudno o lepszy, bardziej geekowski wybór. CMF Phone 2 Pro samym wyglądem przyciąga spojrzenia, a w interncie możemy znaleźć do niego kilka oficjalnych akcesoriów oraz fanowskie projekty pozwalające dodawać do budowy kolejne dodatki. Do tego wygląda zupełnie inaczej niż jakiekolwiek urządzenia na rynku, co mogą docenić osoby poszukujące modnego akcesorium.

CMF Phone 2 Pro oferuje ciekawe akcesoria

Poza swoim wyglądem CMF Phone 2 Pro pozwoli na rozwijanie umiejętności fotograficznych. Poza tym, że urządzenie jako nieliczne w tej cenie oferuje aparat z podwójnym przybliżeniem, to pozwala też tworzyć presety – gotowe ustawienia kolorów i innych parametrów aplikacji, dzięki którym młody fotograf może pielęgnować własny styl. Same zdjęcia prezentują się dobrze niezależnie od wybranego aparatu.

CMF Phone 2 Pro spodoba się młodym geekom także, a może przede wszystkim, ze względu na wnętrze. W środku znajdziemy układ obliczeniowy Mediatek Dimensity 7300 Pro, popularne rozwiązanie w tej cenie, ale dające odpowiednią moc obliczeniową do uruchamiania popularnych gier. Oprócz tego dobrze prezentuje się 6,77-calowy ekran AMOLED FUll HD+ z odświeżaniem do 120 Hz i wysoką jasnością.

CMF Phone 2 Pro oferuje inny wygląd także wewnątrz systemu

Gwiazdą urządzenia jest nakładka Nothing OS z aktualizacjami, które powinny docierać jeszcze przez minimum dwa lata. Jej niecodzienny wygląd i zestaw możliwości pozwoli na zabawę i personalizację w większym stopniu niż u większości konkurencji. Do tego obudowa przeszła standardy IP54, więc powinien poradzić sobie z zachlapaniami. Producent przetestował go pod kątem wytrzymałości na zanurzenie do głębokości 25 cm przez 20 minut, ale tego dzieciom nie musicie mówić.

Wydajnościowy król za niewielkie pieniądze - OnePlus Nord CE5 5G

Jeżeli wiecie, że chcecie podarować komuś smartfon, który podoła każdemu rzuconemu mu wyzwaniu – czy będzie to granie w gry, montowanie filmów lub edytowanie grafik – OnePlus Nord CE5 5G jest jedną z najbardziej opłacalnych propozycji na rynku. Producent postawił na wrzucenie jak najmocniejszej specyfikacji za jak najniższą cenę.

OnePlus Nord CE5 5G zaskakuje wydajnością

W środku urządzenia kryje się Mediatek Dimensity 8350 Apex – jednostka wykonana w 4-nanometrowym procesie litograficznym i z architekturą podobną do najdroższych procesorów. Do tego szybka pamięć na pliki oraz 8 GB RAM-u i mamy propozycję, która podoła największym wyzwaniom świata mobilnego. Dołóżmy do tego akumulator o pojemności 5200 mAh i obsługę ładowania o mocy do 80W i mocy wystarczy na długo, a jeśli jej zabraknie, naładujemy telefon w mniej niż 55 minut.

OnePlus Nord CE5 5G to smartfon o niepozornym wyglądzie, ale obudowę zabezpieczono zgodnie ze standardem IP65 – poradzi sobie dzięki temu z mocniejszym deszczem, ale nie z zanurzeniami. Telefon przyciąga do siebie także ekranem – to Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem do 120 Hz oraz żywymi kolorami. Jasność maksymalna także wypada tu więcej niż poprawnie, więc w słoneczny dzień bez problemu da się odczytać to, co na ekranie.

OnePlus Nord CE5 5G nie szokuje wyglądem

Telefon nie powinien zawieść fanów mobilnej fotografii. Główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8 radzi sobie także wtedy, gdy w kadrze jest mniej światła. Oprócz tego otrzymujemy 16-megapikselowy aparat przedni ze stabilizacją żyroskopową wideo oraz aparat z obiektywem ultraszerkokątnym o rozdzielczości 8 Mpix. Jeśli myślicie o telefonie, który nie rzuca się w oczy, a może wiele, OnePlus Nord CE5 5G jest właśnie taką opcją.

Tani i dobry smartfon z aktualizacjami – Xiaomi Redmi Note 14

Jeżeli wasz budżet jest ograniczony, Xiaomi Redmi Note 14 jest jedną z najrozsądniejszych opcji. Dobry stosunek ceny do jakości wynika tu chociażby z zastosowania ekranu 6,67-calowego ekranu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (co nie zawsze jest standardem w tej cenie) o dobrej jakości wyświetlanego obrazu, który możemy swobodnie dopasować do naszych potrzeb. Do tego smartfon powinien otrzymać aktualizacje systemu jeszcze przez mniej więcej trzy lata, co zwiększa bezpieczeństwo podczas codziennego korzystania.

Xiaomi Redmi Note 14 to tani smartfon z przyjemnym ekranem

Xiaomi Redmi Note 14 trudno będzie rozładować podczas jednego dnia w szkole. Akumulator o pojemności 5500 mAh zapewnia nawet dwa dni korzystania przy kilku godzinach z aktywnym ekranem, a przy intensywnym graniu w gry i użytkowaniu mediów społecznościowych i tak trudno będzie go rozładować tego samego dnia. Kompatybilna ładowarka o mocy 33W (sprzedawana oddzielnie) napełni baterię od 0 do 100% w 1,5 godziny.

Redmi Note 14 w tej cenie będzie też dobrym wydajnościowo wyborem. Producent postawił na układ Mediatek Helio G99 Ultra, który podoła angażującym podzespoły grom i zapewni płynność korzystania. Do tego 8 GB RAM-u pozwala płynnie przełączać się między aplikacjami. Zdjęcia zrobimy aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix, a z przodu znajdziemy dobry, 20-megapikselowy aparat do selfie. Jak za te pieniądze trudno się przyczepić o cokolwiek.

Niedrogi telefon o wytrzymałej obudowie – Motorola moto g56 5G

W przypadku tanich telefonów trudno o urządzenia trwałe, a jeśli już, to często są one ciężkie, grube i ze specyfikacją nieprzystającą do ceny. Motorola moto g56 5G przełamuje ten trend wśród telefonów w niskiej cenie. Bez dodawania wymyślnych elementów obudowy udało się osiągnąć wodo- i pyłoodporność w standardach IP68 oraz IP69, a także dodatkowy MIL-STD-810H dający odporność chociażby na nagłe zmiany temperatury. To twardziel w ciele zwykłego smartfonu.

Motorola moto g56 5G

Trwałość nie jest jedyną zaletą Motoroli moto g56 5G, bowiem ta oferuje dobrą wydajność dzięki zastosowaniu jednostki MediaTek Dimensity 7060 połączonej z 6 GB RAM-u. To w zupełności wystarcza do uruchamiania znakomitej większości gier, ale i korzystania z popularnych aplikacji z satysfakcją. Producent postawił też na dużą pamięć - w Polsce kupimy ten smartfon w wersji z 256 GB przestrzeni na pliki.

Do tego, jak na telefon w tym budżecie, Motorola moto g56 5G zaskakuje obecnością dwóch aparatów z tyłu. Główna matryca o rozdzielczości 50 Mpix z jasną przysłoną zapewnia doświetlone zdjęcia także, gdy światła jest mniej. Towarzyszy jej przyzwoity aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix z polem widzenia 118 stopni, a z przodu producent postawił na przyzwoite oczko o rozdzielczości 32 Mpix.

Motorola moto g56 5G w wielu kolorach

Reszta aspektów tego telefonu koresponduje z jego ceną, ale Motoroli udało się stworzyć po prostu udaną propozycję. Cieszy wykorzystanie obudowy z silikonowego polimeru, który w mniejszym stopniu niż zwykły plastik gromadzi rysy, a jego imitacja sztucznej skóry poprawia chwyt. Moto g56 5G nie należy do małych smartfonów - waży 200 gramów i oferuje ekran o przekątnej 6,72 cala w rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem do 120 Hz. Jest to po prostu przyzwoity panel jak za te pieniądze. Podobnie można powiedzieć o baterii o pojemności 5200 mAh. Do tego moc ładowania rzędu 30W zapewnia, że telefon naładujemy w mniej niż 90 minut od podłączenia do ładowarki.

Tani telefon z wielką baterią - POCO M7

Dla dzieci, które ze smartfonami spędzają dużo czasu, bateria bywa kluczowym aspektem. Ta w POCO M7 oferuje pojemność rzędu 7000 mAh, a więc wielokrotnie więcej niż porównywalna konkurencja. Jeśli najmłodsi nie planują siedzieć zbyt długo przed ekranem, telefon powinien im dać nawet 2-3 dni swobodnego korzystania. Do tego mogą go wykorzystać jako powerbank, by w ten sposób podładować urządzenia kolegów.

POCO M7 oferuje dużą baterię

POCO M7 to duży smartfon z ekranem o przekątnej ekranu 6,9 cala i masie 224 gramów, nie nada się zatem dla każdego dziecka. Na szczęście podczas upadku na ziemię pyłoodporność w standardzie IP64 ograniczy szansę na uszkodzenie telefonu drobinami wchodzącymi do obudowy. Z kolei ekran o rozdzielczości Full HD+ wykonano w technologii IPS LCD, a wyróżnia go odświeżanie do 144 Hz. Producent zadbał też o to, by łatwo korzystało się z niego także podczas opadów deszczu.

Pod względem reszty elementów specyfikacji POCO M7 w swojej cenie nie ma się czego wstydzić. Tańszy wariant oferuje 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci na pliki, a w droższej wersji możemy podkręcić te parametry do 8 GB RAM-u i 256 GB przestrzeni na pliki. Dzięki Snapdragonowi 685 telefon ten uruchomi większość popularnych gier i aplikacji bez problemów.

W POCO M7 znajdziemy też aparat z tyłu o rozdzielczości 50 Mpix – wystarczający do codziennych zastosowań i rejestrujący jasne zdjęcia. Do tego z przodu towarzyszy mu 8-megapikselowy aparat do selfie, który oferuje podstawową funkcjonalność.