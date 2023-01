SK On jest południowokoreańską spółką zależną należącą do Grupy SK Innovation. Wiceprezes Jason Lee zapowiedział, że do 2025 roku uda się wyprodukować o wiele tańszy akumulator EV.

Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy

SK planuje do 2025 wyprodukować nowy rodzaj akumulatora LFP (lithium-ferro-phosphate). Obecnie w produkcji baterii tego typu dominują chińscy producenci, wspierani przez duży popyt ze strony rodzimej branży samochodowej. LPF mogą być produkowane po dużo niższych kosztach niż akumulatory niklowo-kobaltowe, ale zapewniają w porównaniu do nich dużo mniejszy zasięg.

Mimo to Ford zapowiedział plany wykorzystania chińskich akumulatorów od CATL w swojej elektrycznej ciężarówce Ford F-150 Lightning, o której pisaliśmy w kontekście zalet jej dwukierunkowego ładowania. Zmiana rodzaju baterii prawdopodobnie negatywnie wpłynie na osiągi samochodu. Zastosowanie LPF rozważa też Tesla i Rivian, co wydaje się dosyć zabawne, bo ta pierwsza otrzymała od Korei Południowej grzywnę w związku z brakiem informacji o spadku zasięgów ich pojazdów w zimnie.

Oszczędności

Według Jasona Lee przewaga kosztowa w produkcji akumulatorów LPF zależy od miejsca, gdzie są one produkowane. Produkcja w Chinach daje 20% przewagi kosztowej nad bateriami niklowo-kobaltowymi, z kolei w Europie 15% a produkcja w Stanach Zjednoczonych nie daje żadnych korzyści. SK On inwestuje więc w nowe fabryki akumulatorów na terenie USA, aby doprowadzić do zmiany tej sytuacji. Odpowiednio szeroka produkcja dobrej jakości akumulatorów LPF powinna doprowadzić do zmniejszenia kosztów.

Czy nie oznacza to zalania rynku tego rodzaju bateriami? Być może, ale Lee powiedział, że nie spodziewa się nadpodaży, gdyż nowe fabryki powstają z gwarancją producentów samochodów, że ci wezmą powstałe w nich akumulatory.

Źródło: reuters