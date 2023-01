Absurdalne ilości. Tyle Tesli wyprodukowano w 2022 roku

Tesla ogłosiła właśnie wyniki sprzedaży nowych samochodów w czwartym kwartale 2022 roku (Q4 2022). Rekordowa liczba ponad 400 tysięcy egzemplarzy pozwoliła firmie osiągnąć aż 1,3 miliona samochodów dostarczonych w minionym roku.

Rekordowy kwartał Tesli

Firma Elona Muska systematycznie bije swoje własne rekordy. Właściwie co kwartał słyszymy o wzroście produkcji lub ilości dostarczonych egzemplarzy do klientów. Nie inaczej jest tym razem. Q4 2022 był dla Tesli rekordowy, a firma dostarczyła w ostatnich miesiącach minionego roku ponad 405 tysięcy samochodów.

Rekordowy kwartał nie jest jedynym powodem do radości producenta. Najlepsze w historii firmy wyniki uzyskała też ogólna produkcja aut i ilość dostarczonych egzemplarzy do klientów. W obu przypadkach było to ponad 1,3 miliona. Elon Musk wciąż jednak musi walczyć z pewną dysproporcją.

Niemal 50% wzrost produkcji względem ubiegłego roku

Tesla wyprodukowała w Q4 2022 łącznie 439.701 samochodów. Zdecydowaną większość tego wyniku stanowi produkcja 419.088 Modeli 3/Y, natomiast Modeli S/X wyprodukowano tylko 20.613 egzemplarzy.

W czwartym kwartale wyprodukowaliśmy ponad 439.000 pojazdów i dostarczyliśmy ponad 405.000. W 2022 roku dostawy pojazdów wzrosły o 40% r/r do 1,31 mln, podczas gdy produkcja wzrosła o 47% r/r do 1,37 mln - informuje Tesla.

Tesla wciąż walczy z dysproporcją ilości wyprodukowanych do dostarczonych pojazdów. O ile produkcja w Q4 2022 wyniosła ponad 439 tysięcy egzemplarzy, tak dostarczonych zostało z nich „tylko” 405 tysiące pojazdów. Oznacza to, że firma musi jeszcze bardziej zadbać o logistykę po wyprodukowaniu samochodów, aby różnica pomiędzy wyprodukowanymi a dostarczonymi autami była jeszcze mniejsza. To zresztą cel, który Elon Musk stale próbuje realizować.

Tesla produkuje elektryki w zastraszającym tempie

Sama fabryka w Niemczech produkująca Teslę Model Y w ciągu kilku tygodni potrafiła zwiększyć tempo produkcji z 2.000 egzemplarzy tygodniowo do 3.000 - a liczby te od 2023 roku mają stale rosnąć.

Efekt tak miażdżącego tempa produkcji daje Tesli dominację na rynku samochodów elektrycznych, które gwarantują realny zasięg pozwalający poruszać się nawet na długich trasach w krajach, gdzie infrastruktura dla EV nie jest zadowalająca.

Jeśli tempo wzrostu produkcji i dostaw Tesli w 2023 utrzyma się na podobnym poziomie - producent utrwali swoją pozycję lidera na rynku.

Źródło: electrek