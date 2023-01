Koncern ZF produkuje systemy do samochodów osobowych, pomagając rozwiązać wiele problemów. Teraz przedstawiają ciekawą propozycję, która pomoże wydłużyć zasięg samochodów elektrycznych w zimie.

Krótki zasięg elektrycznych pojazdów w zimnie

Utrata zasięgu przy niskich temperaturach to znany problem pojazdów elektrycznych i ogólnie spory problem. Dopiero co pisaliśmy o tym, że był on przyczyną grzywny nałożonej na Teslę przez Koreę Południową. Ogólnie chodzi o to, że energia, jaka normalnie byłaby wykorzystana do napędzenia pojazdu, musi być spożytkowana na ogrzanie wnętrza samochodu, by zapewnić komfort kierowcy i pasażerom.

Może to spowodować utratę nawet do 50% zasięgu samochodu. Problem jest duży, zwłaszcza w takich krajach jak Norwegia, gdzie temperatury nie rozpieszczają, a nawet 80% to elektryki. W sukurs przychodzi tutaj jednak znana ze sprytnych rozwiązań dla motoryzacji firma ZF ze swoimi specjalnymi pasami (O ZF pisaliśmy ostatnio, gdy organizowała Hackathon).

Prototypowe „pasy grzewcze"

Zamiast próbować ogrzać całe powietrze w kabinie, pasy grzewcze (działające na zasadzie podobnej do koca elektrycznego) o mocy 70W ogrzewają tylko przednią część tułowia i miednicy kierowcy.

W połączeniu z podgrzewanymi siedzeniami pasy grzewcze mogą szybko zapewnić pasażerom komfort. Zmniejszenie ilości prądu wykorzystywanego do ogrzania wnętrza pojazdu może umożliwić zwiększenie dzięki temu rozwiązaniu zasięgu o nawet 15%

- Andreas Neeman z ZF

Prąd doprowadzany jest do maleńkich elementów grzejnych wplecionych w tkaninę pasa. Firma zapewnia, że elementy te nie wpłyną na skuteczność pasów bezpieczeństwa w razie zderzenia, a także nie będą odstawały wyglądem od istniejących pasów. Niestety firma nie podała na razie więcej szczegółów na temat swojego prototypu.

Źródło: engadget