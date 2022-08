Xiaomi MIX Fold 2 to zaawansowany, flagowy składany smartfon. Producentowi takie określenie jednak nie wystarcza i twierdzi, że mowa gigantycznym skoku technologicznym.

Ładny i bardzo smukły, Xiaomi MIX Fold 2 mierzy tylko 5.4 mm grubości

Podobno o gustach się nie dyskutuje, więc jeśli komuś podobają się Galaxy Z Fold 4, a już zwłaszcza Galaxy Z Flip 4, to inni mogą cenić sobie stylistykę Xiaomi MIX Fold 2. Nie dość, że jest bardziej minimalistyczna, jednocześnie cała konstrukcja jest znacznie smuklejsza niż Galaxy Z Fold 4 i inne (te większe) składane smartfony. Po rozłożeniu mierzy tylko 5.4 mm grubości.

Producent mocno to akcentuje, a jednocześnie dodaje, jak wiele udało mu się zmieścić we wnętrzu. Znów daje sany sygnał do tego, że nie chce aby postrzegać Xiaomi jako firmę podążającą za trendami, ale tę, która je kreuje.

Wydajność topowa, aparaty podobno także

Ważną rolę w Xiaomi MIX Fold 2 odgrywa zawias Micro Waterdrop, to w sporej mierze dzięki niemu udało się zejść do wspomnianej grubości 5.4 mm. Wyświetlacze są dwa, łączy je częstotliwość odświeżania 120 Hz, a także wsparcie Dolby Vision i HDR 10+.

Zewnętrzny AMOLED ma bardziej klasyczne proporcje 21:9, wewnętrzny przedstawiany jest natomiast jako Eco² OLED, który wedle zapewnień będzie cechował się zużyciem energii zmniejszonym o 25% względem „tradycyjnych wyświetlaczy”, cokolwiek producent przez to rozumie.

W kwestii wydajności nie ma jakiegokolwiek zaskoczenia, zastosowano tu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB RAM LPDDR5 oraz szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystać możliwości sprzętu zadbano, przynajmniej wedle zapewnień, o efektywne chłodzenie oraz oprogramowanie z odpowiednimi funkcjami, modyfikację klasycznego interfejsu MIUI.

Dodatkowo Xiaomi MIX Fold 2 ma pokazywać, że składane smartfony nie odstają pod względem możliwości fotograficznych od klasycznych konstrukcji. Zastosowano tutaj potrójny moduł w konfiguracji 50 Mpix + 13 Mpix (ultraszerokokątny) + 8 Mpix (teleobiektyw z 2-krotnym zoomem optycznym). To jedna z tych propozycji Xiaomi, przy których współpracowano z marką Leica. Xiaomi MIX Fold 2 posiada optyczną stabilizację obrazu, opcję rejestrowania wideo w 8K i obsługuje style fotograficzne Leica Authentic Look oraz Leica Vibrant Look.

Specyfikacja techniczna Xiaomi MIX Fold 2

Android 12, MIUI Fold 13

ekran AMOLED 6.56 cala, 2520 x 1080 pikseli, 120 Hz, Dolby Vision, HDR 10+, Corning Gorilla Glass Victus

ekran Eco² OLED LTPO 2.0 8.02 cala, 2160 x 1914 piseli, 120 Hz, Dolby Vision, HDR 10+, Flexible Ultra Thin Glass

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730

12 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

kamera główna 50 Mpix z OIS + 13 Mpix, 123° + 8 Mpix, 2x zoom optyczny

kamera przednia 20 Mpix

głośniki stereo Harman Kardon, IR Blaster, czytnik linii papilarnych w ekranie

bateria 4500 mAh, ładowanie 67W

waga 262 g

Ceny Xiaomi MIX Fold 2 do najniższych nie należą

Póki co na zakup Xiaomi MIX Fold 2 mogą nastawiać się wyłącznie mieszkańcy Chin. Przygotowano dla nich trzy warianty smartfona, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB oraz 12 GB + 1 TB. Ich ceny ustalono na 8,999, 9,999 oraz 11,699 juanów.

Z jednej strony są one o 1000 juanów niższe niż w przypadku zeszłorocznego Xiaomi Mi MIX Fold, ale jeśli doszłoby do globalnej premiery to wydaje się, że w Polsce musielibyśmy liczyć się z wydatkiem podobnym do tego, jaki stanowi zakup Galaxy Z Fold 4.

Źródło: Xiaomi