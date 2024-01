Nie brakuje akcji promocyjnych na sprzęt elektroniczny, w ramach których można odzyskać część wydanych pieniędzy. Sprawdź jakie akcje typu cashback producenci proponują klientom na przełomie stycznia i lutego.

Nowa seria Xiaomi Redmi Note - tu cashback, tam odkurzacz

Akcją typu cashback objęto w styczniu gorące telefony ze znanej i lubianej serii Redmi Note. Gorące oczywiście z racji premiery, a nie z powodu nagrzanego procesora. Kupując do 4 lutego 2024 Xiaomi Redmi Note 13 5G lub Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, a następnie rejestrując zakup na dedykowanej stronie najpóźniej do 18 lutego, możemy odzyskać 300 złotych. W ten sposób wspomniane modele można nabyć za naprawdę przyzwoite pieniądze, obniżając finalną kwotę odpowiednio do 1099 złotych za Redmi Note 13 5G i 1599 złotych za Redmi Note 13 Pro 5G. Pula promocyjna jest na tyle duża, że nieotrzymanie cashback raczej nikomu nie grozi. Więcej o obu telefonach przeczytać możecie w naszym newsie.

Tym, którzy preferują najwyższy model Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G z 12 GB pamięci, wodoszczelną obudową i ultraszybkim ładowaniem 120W, może się spodobać inna promocja związana z serią Note. Do zakupionego telefonu oferowany jest prezent w postaci odkurzacza Xiaomi Robot Vacuum E10, o wartości około 600 złotych. To wprawdzie jeden z najprostszych robotów sprzątających, ale całkiem nieźle oceniany w swojej kategorii i dobry na początek przygody z tego typu urządzeniami.

Promocja dotyczy zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych - między innymi Komputronik, Mi-Home, Media Expert, Euro Rtv Agd czy MediaMarkt.

Nowy flagowiec OnePlus 12 taniej do połowy lutego

Nowy flagowiec OnePlus 12 zbiera doskonałe recenzje (także od nas), śmiało stając w szranki z Samsung Galaxy S24 i kandydując do miana najlepszego smartfona 2024 roku. Jak to z telefonami flagowymi bywa, nie jest najtaniej, więc akcja cashback jest tutaj miłym akcentem. Kupując telefon do 15 lutego 2024, możemy dobrać za symboliczną złotówkę prezent w postaci słuchawek OnePlus Buds Pro 2 (warte blisko 800 złotych!). Zgłaszając z kolei zakup na dedykowanej stronie (w terminie 23-27 lutego 2024), otrzymamy 400 złotych zwrotu poprzez czek BLIK. Cashbackiem objęte są też modele OnePlus 12R, a sama promocja obowiązuje w wybranych sklepach internetowych - między innymi w Komputronik i Media Expert.

Nie tylko telefony: Samsung Galaxy Watch 6

Jeden z najlepszych smartwatchy na rynku, Samsung Galaxy Watch 6 Classic również podpada pod cashback. Zakupu należy dokonać do 11 lutego 2024, a rejestracji zakupu na dedykowanej stronie do 18 lutego. Zwrot w wysokości aż 500 złotych otrzymujemy na konto bankowe w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia naszego zgłoszenia.

W tym wypadku warto przejrzeć kilka sklepów internetowych biorących udział w promocji, bowiem ceny zegarka nieco się różnią, nawet jeśli mówimy o tym samym wariancie sprzętu. Kilka korzystniejszych opcji znajdziecie poniżej:

Samsung Galaxy Watch 6 Classic czarny 47mm - 1819 zł w Media Expert

Samsung Galaxy Watch 6 Classic srebrny 47mm - 1899 zł w Media Expert

Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE czarny 47mm - 2299 zł w Komputronik

Samsung Galaxy Watch6 Classic czarny 43mm - 1699 zł w Media Expert

Samsung Galaxy Watch6 Classic srebrny 43mm - 1819 zł w Media Markt

Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE czarny 43mm - 2039 zł w Euro

