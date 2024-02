SkyShowtime wznosi się na kolejny poziom, ogłaszając swoją pierwszą polską produkcję oryginalną. Nad nowym kryminałem pt. “Śleboda” pracuje reżyser świetnie przyjętego “Znachora”.

SkyShowtime stworzy polskie produkcje oryginalne. Na start: Śleboda

Najmłodszy na rodzimym rynku streamingowym serwis – SkyShowtime – oficjalnie zainaugurował kolejny rozdział w swojej niedługiej historii. Wzorem konkurentów postawił bowiem na treści prosto od polskich twórców, odpowiadając na potrzeby lokalnej widowni. O nowym kierunku miał okazję wypowiedzieć się Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime:

Cieszę się, że rok od rozpoczęcia działalności w Europie Środkowo-Wschodniej możemy ogłosić pierwszy polski serial oryginalny, który wyprodukowany zostanie na nasze zamówienie – »Ślebodę«. To dla nas ważny krok, którym chcemy zaznaczyć zaangażowanie w dostarczanie naszym odbiorcom wysokiej jakości lokalnych treści.

Śleboda – polski serial kryminalny SkyShowtime

Serial “Śleboda” to adaptacja pierwszej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Nie wiemy o nim na ten moment zbyt wiele, jednak pewne wyobrażenie na temat jego osi fabularnej daje literacki pierwowzór. W oficjalnym opisie powieści o tym samym tytule czytamy:

Anka Serafin, młoda doktor antropologii z Krakowa, jedzie w Tatry, by szukać własnej tożsamości. Znajduje trupa. Zmasakrowane zwłoki z Doliny Suchej Wody należą do starego górala Jana Ślebody. Jego historia wiedzie ku wstydliwie skrywanej podhalańskiej przeszłości. To zabójstwo jest dopiero pierwszą ze zbrodni, które zdają się karą za stare grzechy. Czy Anka i tabloidowy dziennikarz Sebastian Strzygoń odkryją, kto zabija w Murzasichlu? Dlaczego krwią ofiar maluje swastykę? I czy przekonają się, ile dla górali warta jest śleboda, czyli wolność?

Reżyserem serialu jest Michał Gazda, który miał już okazję sprawdzić się w tej roli przy okazji pracy nad nowym “Znachorem”. Wszystko wskazuje więc na to, że SkyShowtime zaliczy udany start.

Źródło: SkyShowtime, zdj. okładka książki "Śleboda” Małgorzaty i Michała Kuźmińskich, Wydawnictwo Dolnośląskie