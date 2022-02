Słuchawki w dobrej cenie były celem naszych dzisiejszych poszukiwań. Okazały się bardzo owocne – aktualnie trwa niejedna promocja na słuchawki. Sprawdź kilka spośród najlepszych ofert, jakie udało nam się znaleźć.

Słuchawki w dobrych cenach. Dużo tego w Amazonie

Przejdźmy od razu do konkretów. Jakie słuchawki można teraz kupić w dobrej cenie? Między innymi Koss Porta Pro Wireless, czyli bezprzewodową i wyraźnie unowocześnioną wersję klasycznego modelu, chwalonego za jakość dźwięku i pierwszorzędny komfort. Może i wygląda nietypowo, ale zdecydowanie jest to sprzęt wart każdych pieniędzy. A jeśli można ich wydać mniej, to czemu nie. Na Amazonie kupisz je za 199 zł (zamiast 229 zł).

Jeśli preferujesz bardziej nowoczesny design i zależy ci na aktywnej redukcji szumów, to w tej samej cenie i w tym samym sklepie kupisz także JBL Tune 750 BTNC z systemem Pure Bass Sound. To ładne i wygodne, a przy tym dobrze brzmiące słuchawki. Mogą być twoje już za 199 zł (podczas gdy normalnie ich cena oscyluje wokół 400 zł).

W polskim Amazonie udało nam się również znaleźć przecenione słuchawki Soundcore by Anker Life Q30 z rewelacyjnymi przetwornikami. Obsługują częstotliwości od 16 Hz do 40 kHz, zapewniając tym samym zarówno bardzo głębokie basy, jak i niezwykle wysokie tony. Dobrze radzą sobie także z wygłuszaniem szumów z otoczenia, a 40-godzinny czas działania to coś, co nie wymaga dodatkowego komentarza. Promocyjna cena to 289 zł (zamiast 359 zł).

Ostatnie już nasze znalezisko z Amazona to propozycja dla osób dysponujących większym budżetem, ale i mających większe wymagania. Mamy na myśli słuchawki Bose Noise Cancelling 700 – wyjątkowo stylowe, ale przede wszystkim zapewniające bogate brzmienie podczas słuchania muzyki i krystalicznie czyste rozmowy telefoniczne. Charakterystyczna jest tu też 11-stopniowa regulacja redukcji hałasu. Cena nie jest niska – wynosi 949 zł (ale normalnie to aż 1299 zł).

Studyjne i gamingowe słuchawki przecenione w RTV Euro AGD i Morele

Z ciekawości zajrzeliśmy też do innych sklepów. Tam też udało nam się co nieco znaleźć. Na przykład w RTV Euro AGD przecenione zostały studyjne słuchawki Beyerdynamic DT 990 PRO. Charakteryzują się pasmem przenoszenia od 5 do 35 000 Hz, dynamiką na poziomie 96 dB i impedancją 80 omów. Wpisując kod RWZO04020702C obniżysz ich cenę do 519 zł (z 649 zł).

A jeśli rozglądasz się raczej za dokanałówkami, to rzuć okiem na JBL Quantum 50 – to proste, ale dopracowane słuchawki stworzone z myślą o graczach i odpowiadające ich potrzebom: zarówno w kwestii odsłuchu, jak i komunikacji z partnerami. Po wpisaniu kodu SWISTAK0122 ich cena spada do 59,99 zł (ze standardowych 98,99 zł).

Słuchawki dla graczy – ale już zdecydowanie większe – przecenione zostały również w sklepie Morele. Naszą uwagę szczególnie przykuły dwa modele. Pierwszym z nich jest HyperX Cloud Alpha z 50-milimetrowymi przetwornikami, bardzo wygodną konstrukcją i odłączanym mikrofonem. Z kodem MORELOVE ich cena wynosi 255 zł (zamiast 369 zł).

Drugimi (i zarazem ostatnimi w tym zestawieniu) słuchawkami, o których chcielibyśmy wspomnieć, są SteelSeries Arctis 3 z potężnym przetwornikiem dźwięku, lekką i oddychającą konstrukcją oraz chowanym mikrofonem ClearCast. Wpisz ten sam kod – MORELOVE – a ich cena zejdzie do poziomu 285 zł (z 409 zł).

