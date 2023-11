Firma TECNO przygotowała atrakcyjną promocję z okazji Black Friday. Popularne modele smartfonów zostały są dostępne w niższych cenach – przeceny sięgają nawet 400 złotych.

Kojarzycie markę TECNO? Do niedawna marka funkcjonowała na terenie Azji i Ameryki, ale od niedawna jej produkty są dostępne także w Polsce (jakiś czas temu testowaliśmy model TECNO Pova 5 Pro 5G).

TECNO rusza z ciekawą promocją na kilka modeli smartfonów, które z okazji Black Friday będzie można kupić w niższych cenach.

TECNO POVA 5 Pro 5G wyróżnia się unikalnym designem i dobrymi parametrami. Producent zastosował 6,78-calowy ekran IPS i mocną baterię o pojemności 5000 mAh (dzięki funkcji szybkiego ładowania, można ją podładować do 50% zaledwie w 15 minut). Urządzenie wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 6080, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane.

TECNO POVA 5 Pro 5G to największy fit tegorocznych wyprzedaży. Smartfon standardowo został wyceniony na 1399 złotych, ale w promocji można go kupić 400 złotych taniej – za 999 złotych.

TECNO SPARK 10 Pro to jeden z pierwszych modeli producenta, który przy okazji spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów. Urządzenie wykorzystuje 6,8-calowy ekran IPS. W środku znalazł się procesor MediaTek Helio G88, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci na dane. Wbudowana bateria ma pojemność 5000 mAh. Uwagę zwraca też elegancka obudowa ze szklanym panelem na tylnej obudowie.

Model SPARK 10 Pro ze 128 GB pamięci przeceniono z 749 na 649 złotych. Zdecydowanie lepiej jednak wybrać model z 256 GB pamięci – początkowo kosztował on 799 złotych, ale w promocji na Black Friday też kosztuje 649 złotych.

SPARK 10 to tańszy model. który nada się do codziennych zastosowań. Producent zastosował 6,6-calowy ekran IPS i przyzwoity procesor MediaTek Helio G37. Urządzenie wyróżnia się mocną baterią o pojemności 5000 mAh, którą można całkiem szybko podładować ładowarką o mocy 18 W.

Smartfon występuje w dwóch wersjach. Tańszy model z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane przeceniono z 599 na 399 złotych, a droższy z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane przeceniono z 699 na 599 złotych.

TECNO Pop 7 to propozycja dla najmniej wymagających użytkowników. Smartfon wykorzystuje podstawowy chip Unisoc SC9863A1, 2 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane. Całość działa pod obsługą systemu Android Go. Uwagę zwraca mocna bateria o pojemności 5000 mAh.

TECNO Pop 7 to też jeden z najtańszych smartfonów dostępnych na rynku. Standardowo kosztuje on 399 złotych, ale w promocji można go kupić 100 złotych taniej – za 299 złotych.

Źródło: TECNO