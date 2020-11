Namiastka świata Cyberpunk 2077 na nadgarstku? OnePlus Watch w specjalnej edycji ma nam to zapewnić.

Trwają prace nad OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition

OnePlus do tej pory nie zdecydował się na większą ofensywę związaną ze smartwatchami, ale kto wie czy w najbliższej przyszłości taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie. O OnePlus Watch spekuluje się nie od dziś, chociaż jego premiera została opóźniona. Teraz w sieci pojawił się wątek dodatkowego wariantu, a mianowicie OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition. Nazwa mówi tu wszystko, to kolejny gadżet nawiązujący do gry Cyberpunk 2077.

Dość skąpa dawka informacji została wzbogacona zdjęcia. Nie prezentują wprawdzie urządzenia w pełnej krasie, ale przybliżają wygląd paska. Kolorystyka nie zaskakuje, dominującą czerń wzbogacają tu żółte akcenty. Znalazło się też miejsce na logo producenta oraz gry.

Smartwatch Cyberpunk 2077 raczej prędzej niż później

Żadnego zaskoczenia nie budzi fakt, iż smartwatch przygotowywany jest właśnie przez OnePlus. To ten producent zajął się gadżetami mobilnymi nawiązującymi do gry powstającej w studiu CD Projekt RED. Nie dalej jak kilka dni temu zaprezentowano smartfona OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition.

Prawdopodobnie również OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition doczeka się wkrótce oficjalnej premiery i zapewne także trafi do sprzedaży. Przynajmniej na wybranych rynkach. Trudno na ten moment stwierdzić, jak bardzo atrakcyjny będzie, ponieważ nie znamy jeszcze specyfikacji i wyglądu koperty, która jest ważniejszym elementem niż pokazane paski.

Źródło: gsmarena

Warto zobaczyć również: