Kultowy Snake w nowej odsłonie. Tak jeszcze nie grałeś

Po co ci prognoza pogody, gdy możesz pograć w Snake’a?

W styczniu artysta Rahul Janardhanan opublikował wizualizację 10 widżetów zgodnych ze stylistyką smartfonów Nothing. Te tak bardzo spodobały się producentowi, że postanowił stworzyć całą aplikację z widżetami stworzonymi we współpracy ze społecznością.

Snake na pulpicie. Nothing Phone z grywalnym widżetem

Pierwszym widżetem dostępnym w aplikacji Nothing Community Widgets jest Snake. Zawiera on okno 2 x 2 z klonem kultowej gry, doskonale znanej użytkownikom starszych nokii.

Snake pasuje stylistycznie do prognozy pogody i innych widżetów Nothing.

Mimo 48 lat na karku, gra sama w sobie w sobie wciąż wciąga, ale kontrolowanie węża z poziomu małego widżetu nie jest przesadnie wygodne. Notorycznie zdarza mi się niechcący przesunąć pulpit lub wysunąć listę zainstalowanych aplikacji.

Aplikację Nothing Community Widgets można pobrać jedynie na telefony z Nothing OS. Nie jest to pierwszy owoc współpracy marki oraz skupionej wokół niej społeczności. W listopadzie do sprzedaży trafił zaprojektowany przez fanów smartfon.