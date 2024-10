Pozwolili zaprojektować smartfon własnym klientom. Efekt robi wrażenie

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition to owoc współpracy producenta smartfonów oraz jego fanów. Nie pomylisz go z żadnym innym telefonem.

W marcu brytyjska firma Nothing wezwała społeczność do współpracy przy projektowaniu kolejnego smartfonu. Nie od zera, bo cały projekt bazuje na dostępnym już na rynku modelu Nothing Phone (2a) Plus, ale producent i tak dał swojej społeczności sporą swobodę.

Nothing zorganizował konkurs, który został podzielony na cztery etapy. Wyłoniono w nich osoby, którym powierzono zaprojektowanie kolejno obudowy, tapet, opakowania oraz kampanii promocyjnej.

Oto wyłonieni szczęśliwcy:

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition wygląda kosmicznie i świeci w ciemności

Już podstawowy wariant ma przezroczystą obudowę ze świecącymi paskami LED. W wersji zaprojektowanej przez społeczność doszły do tego fluorescencyjne wstawki, dzięki którym zielonkawa obudowa smartfonu świeci w ciemności.

Pomysłodawcy przekonują, że chodzi nie tylko o aspekty estetyczne, ale i praktyczne. Nothing Phone (2a) Plus Community Edition - dzięki świecącej obudowie - ma być łatwiejszy do zlokalizowania w ciemności.

W ramach projektu powstało także sześć stylistycznie dopasowanych tapet z przewodami, mikroprocesorami i innymi komponentami.

Producent powierzył społeczności również zaprojektowanie opakowania…

… oraz zaplanowanie kampanii reklamowej. Oficjalne hasło promocyjne Nothing Phone’a (2a) Plus Community Edition to “Community Spirit”, a w komunikacji wizualnej wykorzystane mają zostać świetliki. Te nawiązują do świecącej obudowy, zachowując przy tym spójność z marketingowym stylem marki, która często wykorzystuje na zdjęciach i filmach promocyjnych owady i inne małe żyjątka.

Dostępność Nothing Phone’a (2a) Plus Community Edition będzie ekstremalnie ograniczona

Sprzedaż społecznościowej wersji smartfonu rozpocznie się 12 listopada na stronie producenta. Nothing ogłosił jednak, że dostępnych będzie jedynie 1000 sztuk, a model sprzedaży to “kto pierwszy, ten lepszy”.

Cena Nothing Phone’a (2a) Plus Community Edition to 1988 zł.