Badanie, przeprowadzone przez neuronaukowców z Uniwersytetu Karoliny Północnej, jest jedną z pierwszych prób uchwycenia zmian w funkcjonowaniu mózgów nastolatków powiązanych z korzystaniem z mediów społecznościowych. Jakie wyciągnięto wnioski?

Zbadano zmiany w mózgach nastolatków korzystających z social media

W dzisiejszych czasach ciężko jest wielu osobom wyobrazić sobie funkcjonowanie bez mediów społecznościowych. Nie inaczej jest wśród młodszych osób - badania pokazują, że niemalże każdy amerykański nastolatek komunikuje się ze swoimi rówieśnikami za pośrednictwem mediów społecznościowych - 97% korzysta z Internetu codziennie, a 46% jest online praktycznie cały czas.

Jak duży jest to problem i jakie zagrożenia niosą ze sobą TikTok, Facebook czy Instagram, pisano już wielokrotnie, jednak nie wszystkie kwestie zostały jeszcze dobrze zbadane. Dlatego też neuronaukowcy z Uniwersytetu Karoliny Północnej podjęli się przeprowadzenia nowych badań w tym temacie, wykonując skany mózgów u nastolatków w wieku od 12 do 15 lat.

Autorzy przyznają, że ich badanie ma istotne ograniczenia - różnice w mózgach mogą odzwierciedlać naturalny w trakcie dojrzewania zwrot ku rówieśnikom, co z kolei prowadzi do częstszego korzystania z mediów społecznościowych. Jak twierdzi Eva H. Telzer, profesor nadzwyczajny psychologii i neuronauki na Uniwersytecie Karoliny Północnej i jedna z autorek badania:

Nie możemy wysuwać przyczynowych twierdzeń, że media społecznościowe zmieniają mózg. Aczkolwiek nastolatkowie, którzy regularnie sprawdzają swoje media społecznościowe, wykazują dość dramatyczne zmiany w sposobie reagowania ich mózgów, co może potencjalnie mieć długoterminowe konsekwencje w wieku dorosłym, przygotowując grunt pod rozwój mózgu w czasie.

Jak wyglądały badania?

Zespół naukowców zbadał 169 uczniów w wieku około 12 lat ze szkoły w Karolinie Północnej, dzieląc ich na grupy według tego, jak często sprawdzali kanały na Facebooku, Instagramie i Snapchacie. Mieli oni wykonywane pełne skany mózgu trzy razy, w odstępach około jednego roku, podczas grania w grę zapewniającą nagrody i kary w postaci uśmiechniętych lub niezadowolonych rówieśników.

Podczas wykonywania zadania u osób, które często sprawdzają swoje social media, wzrastała aktywność trzech obszarów mózgu:

układ nagrody, który również reaguje na takie doświadczenia, jak wygrywanie pieniędzy lub podejmowanie ryzyka;

regiony, które wybierają to, co wyróżnia się w środowisku;

kora przedczołowa, która pomaga w regulacji i kontroli.

Odkrycia nie rejestrują wielkości zmian w mózgu, a jedynie ich trajektorię. Autorzy stwierdzili, że nie jest jasne, czy zmiany są korzystne, czy szkodliwe. Wyniki pokazały, że „nastolatki, które dorastając, częściej sprawdzają media społecznościowe, stają się nadwrażliwe na informacje zwrotne od swoich rówieśników”.

Badacze ostrzegają przed wyciąganiem daleko idących wniosków

Eksperci, którzy dokonali przeglądu badania, stwierdzili, że bez dodatkowych informacji na temat innych aspektów życia uczniów „trudno jest dostrzec, jak konkretne różnice w rozwoju mózgu mają się do sprawdzania w mediach społecznościowych". Jak podkreśla Jennifer Pfeifer, profesor psychologii na Uniwersytecie w Oregonie, „wszystkie doświadczenia gromadzą się i znajdują odzwierciedlenie w mózgu”. Z kolei Jeff Hancock, założyciel i dyrektor ze Stanford Social Media Lab, stwierdził, iż:

Badania pokazują, że sposób, w jaki używa się social media w pewnym momencie swojego życia, wpływa na rozwój mózgu, ale nie wiemy, w jakim stopniu, ani czy to dobrze, czy źle. Są ludzie, którzy mają stan neurologiczny, co oznacza, że są bardziej skłonni do częstego sprawdzania. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami i powinniśmy przestać myśleć, że media społecznościowe są takie same dla wszystkich.

Źródło: nytimes.com