W USA ogólnokrajowa grupa prokuratorów generalnych stanu rozpoczęła dochodzenie dotyczące platformy TikTok pod kątem jej potencjalnie szkodliwego wpływu na dzieci. Celem jest sprawdzenie, czy nie powoduje lub nie nasila problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym najmłodszych.

TikTok narusza przepisy?

Prokurator generalna Massachusetts Maura Healey wraz z innymi prokuratorami z całego kraju wyraziła zaniepokojenie negatywnym wpływem mediów społecznościowych na najmłodszych. W oficjalnym komunikacie prasowym poinformowano, że zostanie dokładnie sprawdzone, czy TikTok projektuje, obsługuje oraz promuje swoją platformę wśród dzieci, nastolatków i młodych dorosłych w sposób, który narusza przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

Ponieważ dzieci i nastolatki już borykają się z problemami lęku, presji społecznej i depresji, nie możemy pozwolić, aby media społecznościowe dalej szkodziły ich zdrowiu fizycznemu i samopoczuciu psychicznemu. Prokuratorzy stanowi mają imperatyw ochrony młodych ludzi i szukania informacji o tym, jak firmy takie jak TikTok wpływają na ich codzienne życie.

Zbadane zostaną również kwestie metod i technik, które stosuje platforma, a które mogą powodować niepokojące zwiększenie się zaangażowania młodych użytkowników.

TikTok nie milczy i nie odcina się od tej sprawy, co potwierdza jej rzecznik, w oświadczeniu dla serwisu CNET:

Bardzo zależy nam na budowaniu doświadczenia, które pomaga chronić i wspierać dobro naszej społeczności i doceniamy, że stanowi prokuratorzy generalni koncentrują się na bezpieczeństwie młodszych użytkowników.

Nie tylko TikTok może mieć problemy

Dochodzenie to może mieć wpływ także na inne serwisy społecznościowe, takie jak chociażby platformy firmy Meta. Za przykład można podać Facebooka, który ostatnio dodał nową funkcję Rolls, do złudzenia przypominającą tę z TikToka. Takie kopiowanie może doprowadzić do zwiększonej kontroli na platformach, zresztą Meta już od dłuższego czasu jest krytykowana za wykorzystywanie najmłodszych użytkowników do generowania zysków.

Źródło: cnet.com, theverge.com