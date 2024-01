Dyski SSD na niekorzystne warunki pogodowe i terenowe? Czemu nie! Niewielkie rozmiary, dużą pojemność oraz wytrzymałość czynią je idealnymi towarzyszami podróży, zwłaszcza podczas ferii i zimowych wyjazdów. Oto trzy urządzenia od firmy ADATA.

Gdy pojawia się pytanie, jaki dysk zewnętrzny SSD wybrać, to w przeglądzie ofert nie zabraknie firmy ADATA. Podczas ferii, dyski SSD mogą okazać się niezwykle przydatne. Możemy je zabrać na stok lub na górską wyprawę skitourową, gdzie pomogą nam w gromadzeniu dużych ilości zdjęć lub nagrań wideo wysokiej rozdzielczości.

Jeśli zdecydujemy się spędzić długie, zimowe wieczory w domu, przenośne dyski sprawdzą się jako nośniki dla filmów lub gier. Marka ADATA oferuje urządzenia, które znajdą zastosowanie w obu tych przypadkach.

Wytrzymałość to podstawa: ADATA SD620

To jeden z najbardziej wytrzymałych dysków SSD oferowanych przez tajwańskiego producenta. Urządzenie to wyposażone jest w silikonową powłokę antywstrząsową i jest zgodne z wojskową normą wytrzymałości MIL-STD-810G 516.6, która gwarantuje odporność na upadki z wysokości 1,22 m. Oprócz wzmocnionej konstrukcji, dysk ten wyróżnia się imponującą specyfikacją techniczną.

SD620 może pomieścić 1 TB danych i dysponuje interfejsem USB 3.2 Gen 2, który umożliwia transfer danych z szybkością 550 MB/s. Dzięki temu przesyłanie filmu 4K o rozmiarze 10 GB zajmuje zaledwie 10 sekund.

Boisz się wody? To patrz teraz: ADATA SD 810

Zimą, kiedy urządzenia elektroniczne są narażone na niszczycielski wpływ śniegu, deszczu lub kondensacji pary wodnej, model ADATA SD 810 sprawdzi się szczególnie dobrze. Dysk ten spełnia normę MIL-STD-810G 516.6, a ponadto posiada certyfikat IP68, który potwierdza ochronę przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń.

W praktyce oznacza to, że dysk jest odporny na przedostawanie się pyłu i przez 60 minut może wytrzymać zanurzenie na głębokości do 1 metra. Wszystkie te zabezpieczenia czynią z SD 810 idealnego towarzysza wyczynowych zjazdów na stoku lub wielogodzinnych wycieczek na nartach biegowych.

Skromny i potężny: ADATA Elite SE 880

Jeśli chodzi o dyski SSD o niewielkich rozmiarach i dużej mobilności, warto zwrócić uwagę na model ADATA Elite SE 880. Urządzenie to waży 31 gramów i w kompaktowej obudowie o wymiarach 64,8 x 35 x 12,25 mm może pomieścić nawet 4 TB danych.

Możemy go łatwo schować w kieszeni kurtki, torbie lub plecaku. SE 880 obsługuje standard USB 3.2 Gen 2x2 i pozwala przesyłać dane z szybkością sięgającą 2000 MB/s. Dzięki temu większość operacji można wykonać bezpośrednio na dysku, w "warunkach polowych". Wystarczy podłączyć urządzenie do laptopa, smartfona lub innego sprzętu mobilnego za pomocą portu USB C.

