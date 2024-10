Sony rozszerza swoją ofertę produktów audio LinkBuds o trzy nowe modele. Przeznaczone dla spędzających czas aktywnie słuchawki Fit, idealnie dopasowane do ucha, słuchawki douszne otwarte Open oraz współpracujący z nimi głośnik Speaker.

Seria słuchawek Sony LinkBuds debiutowała w 2022 r. To jak reklamuje producent, najmniejsze i najlżejsze akcesoria tego typu, które wspierają odtwarzanie dźwięku Hi-Res Audio, a także oferują redukcję szumu. Jednak tym najbardziej wyróżniającym się produktem rodziny są testowane przez nas LinkBuds Open (pomysł oceniliśmy jako dobry, wykonanie gorsze), które zapewniają otwartą konstrukcję, dzięki czemu użytkownik stale ma kontakt z otoczeniem, podczas gdy dźwięk dociera wyłącznie do jego uszu. Podobne rozwiązania wprowadzili w ostatnich latach także inni producenci.

Nowe produkty w serii Sony LinkBuds

W drugiej połowie 2024 r. przyszła pora na odświeżenie, w przypadku Sony LinkBuds Open, a także wprowadzenie nowego modelu Sony LinkBuds Fit, którego nazwa sugeruje grupę docelową użytkowników. Elementem charakterystycznym tych ostatnich jest odpowiedni profil wkładki, która wypełnia nie tylko kanał uszny, ale także haczykowatą rozpórkę wypełniającą małżowinę, co sprawia że trudno by słuchawki po włożeniu wysunęły się podczas użytkowania. Podobne rozwiązanie zastosowano w LinkBuds Open, co w przypadku takiej otwartej konstrukcji znacząco zwiększyć powinno komfort noszenia.



Choć słuchawki będą dostepne w jednolitych kolorach w standardzie to możliwość zakupu dodatkowych oddzielnych elementów umozliwi tworzenie różnych zestawów kolorystycznych.

Trzecim produktem, który uzupełnia serię jest niewielki głośniczek LinkBuds Speaker. Ma kształt zbliżony do sześcianu, poza dolną ścianką przesłonięty jest materiałem. Na górze mamy przyciski sterujące, z jednej strony uchwyt ułatwiający przenoszenie (można do niego dołączyć pasek), a na dole zaślepiony port USB typu C do ładowania. Od spodu jest jeszcze dodatkowy port, który służy do umieszczenia słuchawek w podstawce ładującej (dostępna w komplecie).

Wraz ze słuchawkami Sony wprowadza nową aplikację Sound Connect, która ujednolica dotychczasowe kilka różnych narzędzi do sterowania akcesoriami audio Sony - słuchawkami i głośnikami. Słuchawki obsługują funkcję multipoint, a głośniki dodatkowo możemy sparować podwójnie, dla zwiększenia bazy dźwięku stereo w pomieszczeniu. Głośnik można użyć też w terenie, certyfikat IPX4 zapewnia podstawową odporność na zachlapanie i pot.

Sony LinkBuds Fit w szczegółach

Sony stawia tu na wygodę użytkowania i gwarancję, że słuchawek przypadkiem nie zgubimy. Wspomniana rozpórka, czy też powietrzna poduszka, która zapewnia dobre wypełnienie wewnętrznej części małżowiny usznej jest wykonana z przejrzystego i delikatnego materiału, który dobrze dopasowuje się do uszu. Ten element domyślnie jest kolorystycznie dopasowany do koloru obudowy słuchawek, ale w razie potrzeby będzie można dokupić dodatkowe w innym kolorze.

Zastosowanie dodatkowego elementu blokującego słuchawkę w uchy, przełożyło się też na zmianę konstrukcji gumek dokanałowych, które są teraz nieco krótsze. Pojedyncza słuchawka waży 4,9 grama i została wyposażona w procesor V2 oraz przetwornik Dynamic Driver X znane z cenionego modelu WF-1000XM5. Można więc spodziewać się wysokiej klasy trybu redukcji szumów.

Słuchawki spełniają normę IPX4, są w stanie pracować przez 5,5 godziny z włączoną redukcją szumów, a po doładowaniu przez etui łącznie przez 21 godzin. Pięciominutowe ładowanie zapewnia godzinę pracy.

Nowe funkcje jakie znajdziemy w Sony LinkBud Fit to sterowanie głosowe słuchawkami, a także Wide Area Tap, czyli opcję pozwalającą sterować słuchawkami poprzez dotykanie policzka. Poza tym słuchawki wspierają wykrywanie założenia, obsługę ruchów głowy, wykrywanie rozmowy. Zastosowanie technologie przetwarzania dźwięku wspierają Hi-Res Audio (kodek LDAC), DSEE Extreme, adaptację do dźwięków otoczenia, tryb BGM (Background Music), który służy uprzestrzennieniu dźwięków otoczenia. Technologie AI wykorzystano dla oczyszczenia brzmienia głosu rozmówcy, a także rozszerzenia klarowności niski tonów oraz poprawy jakości dźwięku wysokiej rozdzielczości przesyłanego bezprzewodowo.

Sony LinkBuds Open w szczegółach

W tym przypadku Sony kontynuuje filozofię odtwarzania dźwięku, którą spotkaliśmy w poprzedniej generacji tych słuchawek, ale upodabnia część konstrukcji i wygodę noszenia do modelu Fit. Oznacza to zastosowanie podobnej haczykowatej rozpórki, która zapewnia pewne ulokowanie słuchawki w uchu i jak twierdzi producent komfort używania nawet przez cały dzień.

Oczywiście limitującym czynnikiem jest tu wydajność akumulatora. W przypadku LinkBuds Open, które ważą 5,1 grama (pojedyncza słuchawka), możemy liczyć na 22 godziny łącznego czasu pracy, a naładowane w pełni słuchawki powinny pracować przez 8 godzin. Trzyminutowe ładowanie zapewnia energię na godzinę pracy.

Pomijając inną konstrukcję 11 mm przetwornika, który ma kształt pierścienia wkładanego do ucha, LinkBuds Open dzielą z modelem Fit wiele pozostałych cech, w tym procesor dźwięku V2. I tak mamy tu również sterowanie głosowe, funkcję Wide Area Tap, obsługę DSEE, a także BMG i poprawę jakości brzmienia rozmów telefonicznych, adaptacyjną głośność i wykrywanie zdjęcia. Słuchawki są zgodne z certyfikatem IPX4.

Sony LinkBuds Speaker w szczegółach

Sens stworzenia tego głośnika, nowego produktu w serii, to przede wszystkim jak to określa Sony zapewnienie ciągłości słuchania. Funkcja AutoSwitch po sparowaniu słuchawek i głośniczka ze smartfonem pozwala na szybkie przełączanie pomiędzy tymi akcesoriami.

Działa to tak, że po zdjęciu słuchawek źródło dźwięku zaczyna przesyłać go na głośniczek. Gdy założymy słuchawki one przejmują rolę, a głośnik cichnie. Ta funkcja działa z nowymi słuchawkami LinkBuds jak i poprzednimi modelami z serii, a także z WF-1000XM5 i WH-1000XM5.

LinkBuds Speaker wyposażony jest w przetwornik X-Balanced, dodatkowy przetwornik wysokotonowy z jednej strony, tak jak w miniaturowym głośniku monitorze. Po bokach znajdują się membrany bierne. Na górze obudowy jest też mikrofon, co pozwala użyć głośnik także do rozmów (mamy tu funkcję eliminacji echa).

Przy ustawieniu głośności na poziom 23, według Sony wbudowany akumulator pozwoli na pracę głośnika przez 25 godzin. Szybkie 10 minutowe doładowanie przełoży się na 70 minut dodatkowej pracy.

Ceny i dostępność nowości Sony

Wszystkie produkty wchodzą do sprzedaży w październiku. Sony nie ustala cen na sztywno, proponuje jedynie ich pułap, a ostateczna wycena może zależeć od sprzedawców. Jednak możemy założyć, że ceny nie powinny przekroczyć:

800 zł w przypadku słuchawek LinkBuds Fit i Link Buds Open

700 zł w przypadku głośnika LinkBuds Speaker

Akcesoria zakupimy w cenie około 100 zł za etui lub 50 zł za wymienne rozpórki. To oczywiście opcjonalny zakup, gdy chcemy bawić się w różne wersje kolorystyczne słuchawek, bo w komplecie dostaniemy zarówno słuchawki jak i etui ładujące.

Dostępne kolory słuchawek i akcesoriów są następujące:

LinkBuds Fit - fioletowy, jasnozielony, biały, czarny

LinkBuds Open - fioletowy, biały, czarny

LinkBuds Speakers - czarny biały

We fioletowej wersji słuchawek obu typów dostępne są specjalne ustawienia korektora dźwięku opracowane we współpracy z Olivią Rodrigo. Dodatkowo etui i rozpórki do ucha zależnie od dostępności w sklepach można będzie kupić samodzielnie w dodatkowych kolorach, jasnoniebieskim, jasnozielonym, jasnofioletowym, lilowym i czarnym.

