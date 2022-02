Sony zapowiada tańsze telewizory ze swojej tegorocznej oferty. Serie A75K, X75K oraz X73K i X72K będą stanowić interesujące propozycje dla tych, którym zależy na niezłej jakości, pełnej funkcjonalności i niewysokiej cenie przy okazji.

„A coś tańszego by się znalazło?”. Tak, Sony zapowiada nowe telewizory

Podczas targów CES 2022 firma Sony zaprezentowała aż osiem serii telewizorów. Wśród nich pojawiły się między innymi Z9K i X95K (z podświetleniem Mini LED) oraz A95K (czyli pierwszy telewizor QD-OLED na rynku), ale też nieco tańsze serie LCD (X90K, X85K i X80K) oraz OLED (A90K i A80K). Zabrakło jednak propozycji na kieszeń przeciętnego „Kowalskiego” i teraz japoński producent nadrabia zaległości.

Niespełna miesiąc po swojej wielkiej prezentacji firma Sony pokazała światu swój tańszy telewizor OLED – A75K. Gdyby poszukać dla niego bezpośredniego rywala, to byłby nim pewnie B2 firmy LG. Tak jak on będzie wyposażony w panel WOLED o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz oraz porty HDMI 2.1 z obsługą VRR. Japończycy dorzucą do tego swój zaawansowany procesor Cognitive Processor XR i system Google TV zapewniający funkcjonalność na wysokim poziomie.

Skoro teoretycznie niczego mu nie brakuje, to dlaczego A75K będzie tańszy od zapowiedzianego wcześniej A80K? Najważniejszą różnicą będzie nieco uboższy system głośników, choć wciąż mówimy tu o technologii Acoustic Surface Audio.

Zobacz prezentację telewizora Sony Bravia XR A75K:

Firma Sony zapowiedziała również tańsze telewizory LCD. Są to mianowicie serie X75K z Google TV oraz X73K/X72K z Android TV. Spośród ich braków wymienić trzeba przede wszystkim technologię Triluminos Pro i funkcję automatycznego dostosowywania parametrów obrazu do warunków oświetleniowych. W niższych seriach zastosowano też nieco słabsze głośniki i mniej zaawansowane procesory – mimo to jakość dźwięku i obrazu powinna być jak najbardziej zadowalająca.

Zobacz prezentację telewizora Sony Bravia XR X75K:

Jak na razie firma Sony nie ujawnia cen – zrobi to dopiero przy okazji rynkowego debiutu. Gdybyśmy mieli spekulować, to w przypadku A75K spodziewamy się ceny na poziomie 6000 złotych za 55 cali, a X75K w tym samym rozmiarze powinniśmy kupić za niewiele ponad połowę tej kwoty – około 3500 zł.

