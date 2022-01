Oto pierwszy telewizor QD-OLED. Firma Sony pochwaliła się nim podczas targów CES 2022 – to najjaśniejszy punkt jej tegorocznej oferty spod znaku Bravia.

Pierwszy telewizor QD-OLED na rynku: Sony Bravia XR A95K

Jednak to nie Samsung, a Sony przedstawiło pierwszy na świecie telewizor QD-OLED, a więc wyposażony w panel wykorzystujący diody OLED i równocześnie kropki kwantowe (Quantum Dot). Taka technologia zapewni „do 200% większą intensywność kolorów” w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, a przynajmniej tak zapewnia sam producent. Kolory powinny być lepsze niż w OLED-ach, a czerń – lepsza niż w QLED-ach. Sam panel dostarczył nie kto inny jak Samsung Display.

Właśnie w taki panel zostanie wyposażony flagowy model z serii Master – Sony Bravia XR A95K – który będzie dostępny w dwóch wersjach rozmiarowych: o przekątnej 55 i 65 cali.

Sony A95K

Czym różni się panel QD-OLED od OLED? Panele OLED dostarczane przez LG Display wykorzystują niebieskie i żółte diody OLED do generowanie jasnych pikseli, które następnie przechodzą przez filtry kolorów w celu utworzenia czerwonych, zielonych i niebieskich subpikseli. W niektórych modelach dochodzi do nich jeszcze czwarty, biały subpiksel. Panele QD-OLED tworzone przez Samsung Display emitują natomiast niebieskie światło, które przechodzi przez warstwę kropek kwantowych, by częściowo zmienić się w czerwony i zielony. Brak filtra kolorów sprawia, że wydajność energetyczna światła jest większa, co powinno zaowocować większą jasnością.

O telewizorze Sony Bravia XR A95K warto wiedzieć także to, że zaoferuje rozdzielczość 4K, odświeżanie 120 Hz, porty HDMI 2.1, HDR, technologię Acoustic Surface Audio Plus, system Google TV oraz dobrze przemyślane maskowanie przewodów. Za optymalizację obrazu odpowiedzialny jest natomiast układ Cognitive Processor XR, wykorzystujący sztuczną inteligencję.

Sony wciąż się lubi z LG Display. Nowe telewizory OLED na rok 2022

Poza flagową serią A95K, w ofercie Sony na rok 2022 pojawią się również „tradycyjne” telewizory OLED z panelami wyprodukowanymi przez LG Display.

Najlepiej zapowiada się seria A90K, której specyfikacja jest właściwie bliźniacza. Istotną różnicą będzie jednak to, że dostępne przekątne to w tym przypadku tylko 48 i 42 cale. Szczególnie ten drugi zasługuje na wzmiankę, bo to najmniejszy z oferowanych OLED-ów na rynku (LG też zaoferuje taki sprzęt w tym roku). Dopełnieniem całości będzie seria A80K (z wariantami 55, 65 i 77 cali).



Sony A85K

Kolejne telewizory Sony w 2022 roku. Japończycy nie zapominają o LCD

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna oferta telewizorów Sony będzie najobszerniejszą od lat. Oprócz OLED-ów w różnych wariantach pojawi się też sporo LCD-ków. Flagowa seria to Z9K – w tych 75- i 85-calowych urządzeniach producent zastosował podświetlenie Mini LED, które (w połączeniu z technologią bezpośredniego podświetlenia XR Backlight Master Drive) powinno przełożyć się na wyższy kontrast. Japończycy postarali się również o osłabianie odblasków, szerokie kąty widzenia i niezłe audio.

Mini LED-y będą miały również (przystępniejsze) telewizory z serii X95K, których kontrast i jasność mogą być jednak nieco niższe. Dostępne przekątne to 65, 75 i 85 cali.



Sony X95K

Z kolei w seriach X90K, X85K i X80K zastosowano tradycyjne podświetlenie, ale poza tym właściwie niczego im nie brakuje. Będą to pewnie najpopularniejsze spośród tegorocznych telewizorów Sony. Wkrótce przyjrzymy się im bliżej.

Źródło: Sony, The Verge, FlatpanelsHD informacja własna