Nie brakuje opinii, iż Sony Xperia 1 II to najciekawszy smartfon, o jakiego od lat pokusił się ten japoński producent. Na pierwszy rzut oka w niczym nie ustępuje rywalom, można było zatem przypuszczać, że tani nie będzie. Poznaliśmy szczegóły.

Znamy polską cenę Sony Xperia 1 II. Rusza przedsprzedaż smartfona

Kilka dni temu ujawniono, iż europejska cena Sony Xperia 1 II będzie wynosić 1 199 euro. Można było zastanawiać się, na co przełoży się to na naszym rynku i ostatecznie trudno mówić o zaskoczeniu. W Polsce smartfon został wyceniony na 5 299 złotych. To bardzo duża kwota, aczkolwiek biorąc pod uwagę konkurencję, niewiele większa niż w przypadku Galaxy S20+ 5G i zauważalnie niższa niż w przypadku Galaxy S20 Ultra.

Niejako standardowo w przypadku Sony nie zabrakło oferty przedsprzedażowej. Decydujący się na skorzystanie z niej mogą liczyć na wartościowe bonusy. Producent nagradza wcześniejsze zamówienia słuchawkami F1000M3 oraz zaproszeniem na szkolenie z fotografii mobilnej. Smartfon oferowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i fioletowej.

Specyfikacja Sony Xperia 1 II. To smartfon z absolutnego topu

Zaproszenie na szkolenie z fotografii mobilnej trudno uznać tutaj za przypadkowe. Aparat ma być jednym z największych atutów tego modelu. Składa się z trzech obiektywów 12 Mpix (szerokokątny z OIS, teleobiektyw z OIS i ultraszerokokątny) oraz sensora ToF 3D. Producent chwali się, iż przy projektowaniu tego elementu pomagali inżynierowie zajmujący się aparatami Sony Alpha 9, a poza optyką ZEISS użytkownicy otrzymają tutaj mędzy innymi najlepszą na rynku technologię AFi rozbudowane oprogramowanie zawierające Tryb twórcy i Tryb Cinematography Pro „powered by CineAlta”.

Nie zabraknie przy tym wydajności, zastosowano tutaj bowiem ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Wypada zaakcentować też frontowe głośniki stereo z 360 Reality Audio i bogate zaplecze komunikacyjne w postaci Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz + 5GHz) i NFC. Sony Xperia 1 II wspiera również sieci 5G.

Android 10

6.5-calowy ekran OLED 4K, 21:9 (3840 x 1644 pikseli), HDR

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 GB RAM

256 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 12 Mpix, f/1.7 z OIS/EIS + 12 Mpix, f/2.4 z OIS/EIS + 12 Mpix 124°, f/2.2 + ToF 3D

kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz + 5GHz), NFC, dual SIM

czytnik linii papilarnych

głośniki stereo

wodoszczelność IP68

bateria 4000 mAh, szybkie ładowanie 21W, bezprzewodowe ładowanie 15W

wymiary 166 x 72 x 7,9 mm

Sporym atutem może być tutaj dla niektórych osób wygląd smartfona. Sony zdecydowało się bowiem nie podążać ślepo za trendami. W efekcie frontowy aparat umieszczony jest w minimalnie szerszej ramce, ale tym samym nie trzeba obawiać się notcha i innych wcięć w ekranie. A skoro o nim mowa, to 6.5-calowy panel OLED o kinowych proporcjach 21:9 i bardzo wysokiej rozdzielczości 3840 x 1644 pikseli. Front oraz tylny panel pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 6. Cała konstrukcja jest wodoszczelna zgodnie z normą IP68.

Co sądzicie o tym modelu? Testy dadzą dokładniejszą odpowiedź na to, na co naprawdę go stać.

Źródło: Sony

Warto zobaczyć również: