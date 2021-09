Jeśli opłacasz abonament PlayStation Plus to jest spore prawdopodobieństwo, że po krótkiej przerwie znów pokusisz się o milsze słowo w kierunku Sony.

Przypomnijmy bowiem, że rozrzut bywa tutaj spory. Dla przykładu w czerwcu można było liczyć między innymi na Star Wars: Squadrons, a w lipcu na Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds i A Plague Tale: Innocence. W zeszłym miesiącu dla odmiany było skromnie, abonenci omawianego programu mieli powody do narzekania. Na wrzesień znów przygotowano znane i chyba też całkiem niezłe propozycje.

PlayStation Plus na wrzesień 2021

Hitman 2 (PlayStation 4, PlayStation 5)

Predator: Hunting Grounds (PlayStation 4, PlayStation 5)

Overcooked! All You Can Eat (PlayStation 5)

Hitman 2, Predator: Hunting Grounds, ale i Overcooked! All You Can Eat, czyli coś dla każdego

Zarówno pod względem rozpoznawalności jak i ocen, najlepiej wypada tu Hitman 2. Trudno znaleźć większe grono graczy, którzy nie słyszeliby o tej serii. Gdyby jednak ktoś chciał dowiedzieć się czegoś więcej o tej konkretnej odsłonie, to można zajrzeć do naszej recenzji. Średnia ocen wśród recenzentów i graczy wyniosła tu odpowiednio 82% i 83%.

Predator: Hunting Grounds tak dobrze już nie wypadł. To asymetryczna strzelanka, której akcja rozgrywa się w południowoamerykańskiej dżungli. Gracze wcielają się w żołnierzy oraz tytułowego Predatora. Gra jest licencjonowana, w ramach dodatku pojawił się w niej nawet Dutch z wizerunkiem Arnolda Schwarzeneggera.

Obydwie wyżej omówione gry są propozycjami dla dorosłych graczy, przemocy i krwi w nich nie brakuje. Inaczej jest w przypadku Overcooked! All You Can Eat, tutaj bawić mogą się również zdecydowanie młodsi. Co więcej, mowa tu o dwóch grach, bo Overcooked! All You Can Eat to pakiet zawierający gry Overcooked! i Overcooked! 2 odświeżone pod względem graficznym i rozbudowane o dodatki.

Jak oceniacie PlayStation Plus na wrzesień 2021?

Źródło: sony