Sony przedstawiło listę gier, które jako kolejne zostaną udostępnione w ramach PlayStation Plus. Microsoft pochwalił się z kolei tytułami z sierpniowego Games with Gold. Która oferta prezentuje się lepiej?

PlayStation Plus na sierpień 2021

W ostatnich miesiącach Sony zebrało sporo ciepłych słów. Trudno się dziwić, ponieważ abonenci PlayStation Plus mogli zgarniać takie tytuły jak Call of Duty: Black Ops 4, Star Wars: Squadrons, Days Gone i Oddwold: Soulstorm, Final Fantasy 7 Remake czy Control Ultimate Edition. W sierpniu będzie nieco skromniej.

Oferta ma obejmować Hunter’s Arena: Legends, Tennis World Tour 2 oraz Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Nie mamy zatem do czynienia ze szczególnie rozpoznawalnymi tytułami, ich recenzje i opinie graczy również nie robią wielkiego wrażenia. Najlepiej wypada tu chyba Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, o którym przeczytacie więcej także w naszej recenzji.

Games with Gold na sierpień 2021

Games with Gold z kolei niektórym wydaje się nieco zapomniany, producent zdaje się skupiać przede wszystkim na Xbox Game Pass (co wychodzi mu świetnie). Być może na tle dość skromnego PlayStation Plus w sierpniu odbiór przygotowanych propozycji będzie jednak nieco cieplejszy?

Games with Gold na sierpień 2021 obejmuje cztery gry. Najbardziej rozpoznawalna z nich to Darksiders III, przygodowa gra akcji z elementami RPG z 2018 roku. Poza tym posiadacze konsol Xbox korzystający z omawianego programu mogą spodziewać się Yooka-Laylee, Lost Planet 3 oraz Garou: Mark of the Wolves.

Źródło: PlayStation Access, Xbox