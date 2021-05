Sony swoim zwyczajem nie kazało długo czekać na ofertę dla abonentów PlayStation Plus, z jaką będą mieli do czynienia w kolejnym miesiącu. Co japoński producent i wydawca przygotował tym razem?

PlayStation Plus na czerwiec 2021

Star Wars: Squadrons

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Operation: Tango (tylko PlayStation 5)

Wydaje się, że najbardziej rozpoznawalnym z tytułów przewidzianych na czerwiec jest Star Wars: Squadrons. W końcu mowa o przedstawicielu bardzo znanej serii z niezwykle popularnego uniwersum, a dodatkowo nie bez znaczenia powinien być fakt, iż premiera odbyła się stosunkowo niedawno, bo w październiku zeszłego roku.

Dwie premiery w ramach czerwcowego PlayStation Plus

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown i Operation: Tango to jeszcze większe nowość. Ba, tu premiery dopiero przed nami - w obydwu przypadkach zaplanowano je na 1 czerwca.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown to remaster bijatyki z 2007 roku. Wydaje się, że każdy z graczy doskonale kojarzy, czego można się tutaj spodziewać. Bardziej zagadkowe może być Operation: Tango. Twórcy przedstawiają tę grę jako szpiegowską przygodę współpracy. Zabawa koncentruje się tutaj na kooperacji i przenosi graczy do technologicznego świata niedalekiej przyszłości. Jeden wciela się w agenta, a drugi w hakera. Wszystko podano w kreskówkowej oprawie graficznej.

Wymienione gry zostaną udostępnione abonentom PlayStation Plus na Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. Czy oferta jest atrakcyjna? Każdy może mieć własne zdanie. Wydaje się, że nie jest najgorzej, aczkolwiek w ostatnich miesiącach Sony udostępniło kilka naprawdę mocnych tytułów (chociażby Days Gone i Oddwold: Soulstorm w kwietniu, Final Fantasy 7 Remake w marcu czy Control Ultimate Edition w lutym). Po takich atrakcjach rozbudzone apetyty mogą pozostać nieco niezaspokojone. Jak oceniacie PlayStation Plus na czerwiec?

Źródło: PlayStation Access