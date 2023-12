Panasonic SoundSlayerTM SC-GNW10 - na rynek trafił produkt dla miłośników gier - naramienny głośnik gamingowy. Unikalny sprzęt umożliwia graczom zanurzenie się w środku akcji, jednocześnie chroniąc ich uszy przed uciążliwym naciskiem.

Głośnik komputerowy GNW10 charakteryzuje się lekką, ergonomiczną konstrukcją, która zawiera najwyższej klasy układ 4 głośników. Wyposażony jest w bezprzewodowe połączenie oraz przetwarzanie głosu za pomocą sztucznej inteligencji. Dzięki temu, graczom dostarczane jest komfortowe i realistyczne doświadczenie dźwięku 3D.

Produkt Panasonic, SoundSlayerTM GNW10, to naramienny głośnik gamingowy, który posiada oddzielny, bezprzewodowy nadajnik. Aby nawiązać bezprzewodowe połączenie z głośnikiem, wystarczy podłączyć nadajnik do kompatybilnego komputera lub konsoli za pomocą dołączonego do niego kabla USB.

Nadajnik GNW10 jest kompatybilny z komputerami z systemem Windows 10/11, konsolami Sony PS4/PS5 i Nintendo Switch (w trybie TV). Dodatkowo, posiada wejście na subwoofer, co umożliwia stworzenie jeszcze bardziej intensywnych krajobrazów dźwiękowych.

Pierwsze reakcje na SoundSlayer

Głośnik SoundSlayerTM GNW10 został po raz pierwszy zaprezentowany w Europie na targach IFA 2023 w Berlinie. Produkt wzbudził duże zainteresowanie mediów i zdobył uznanie wśród ekspertów od gier. Wyróżniono przede wszystkim komfort użytkowania głośnika w porównaniu do klasycznych, masywnych słuchawek dla graczy. Podkreślono także, że SoundSlayer oferuje graczom doskonałe, realistyczne doświadczenie dzięki dźwiękom ze swoich 4 głośników.

Unikalna konstrukcja głośnika pozwoliła na wyeliminowanie nacisku na uszy i górną część głowy, który często towarzyszy korzystaniu z tradycyjnych słuchawek nausznych. Jest to szczególnie ważne dla osób noszących okulary oraz tych, którzy nie lubią, gdy włosy wplątują się w pałąk słuchawek.

GNW10 zapewnia stabilne połączenie bezprzewodowe, co daje graczom swobodę ruchu i umożliwia grę w czasie rzeczywistym. Bateria ma wystarczać na 9 godzin grania.

Panasonic SoundSlayer - dzwięk przestrzenny

Dla użytkowników komputerów PC dostępna jest aplikacja SoundSlayer do konfiguracji funkcji, w tym korektora dźwięku, głośności czatu i trybów dźwięku. Użytkownicy mogą także utworzyć trzy zindywidualizowane ustawienia dźwięku.

GNW10 posiada również trzy zaprogramowane tryby dźwięku, które są łatwo dostępne za pomocą przycisku na głośniku. Poprawiają one różne rodzaje rozgrywki, automatycznie dostosowując EQ:

Tryb gry fabularnej – tworzy poczucie realizmu i głębi – pozwala poczuć się jak w wirtualnym świecie gry.

Tryb strzelanki z perspektywą pierwszoosobową – umożliwia dokładne lokalizowanie dźwięku, dzięki czemu gracze mogą usłyszeć subtelne detale (takie jak odgłosy kroków), co pozwala im uzyskać przewagę w strzelankach z perspektywą pierwszoosobową i trzecioosobową.

Tryb głosu – wzmacnia głos, przyczyniając się do zwiększenia realizmu. Idealny do gier przygodowych, gdzie klarowny dialog może dostarczyć ważnych wskazówek.

Rzeczywisty dźwięk przestrzenny jest dostępny tylko na komputerach PC; Konsole używają wirtualnego dźwięku przestrzennego.

Calling Player One

GNW10 wykorzystuje przetwarzanie głosu przez sztuczną inteligencję od Intelligo Technology Inc. Dzięki temu, głos gracza jest wyraźnie słyszalny spośród hałasu otoczenia, w tym dźwięków gry, co pozwala partnerom w grze otrzymać klarowne komunikaty od swojego współgracza.

Mikrofony są po obu stronach głośnika. Na głośniku oraz na nadajniku znajdują się niebieskie diody LED. Jeżeli gracz chcę wyciszyć swój głos, diody zmieniają się na czerwone. Użytkownik ma także możliwość całkowitego wyłączenia świateł.

Cena SoundSlayer GNW10

SoundSlayer GNW10 jest dostępny od grudnia 2023 roku, wyłącznie w sklepie internetowym Panasonic w cenie 939 zł. Co myślicie o takim rozwiazaniu, czy chcielibyście przeczytać test SoundSlayer'a na benchmark.pl?