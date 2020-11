Nocą z niedzieli na poniedziałek 16 listopada 2020 roku podjęta zostanie druga próba wyniesienia na orbitę załogowego pojazdu SpaceX Crew Dragon w ramach misji Crew-1.

Niedawno minęło 20 lat nieprzerwanej obecności człowieka ma Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przy tej okazji wspominałem o zbliżającym się pierwszym załogowym locie SpaceX z czwórką astronautów na pokładzie. Start miał odbyć się nocą z soboty na niedzielę (14/15 listopada, w Polsce), ale złe warunki atmosferyczne pokrzyżowały plany. Na razie jest niejako tradycją, że pierwsza próba startu jest odwoływana przez pogodę. Mamy nadzieję, że druga stanie się tradycyjnie udaną.

Podjęta będzie w niedzielę o godzinie 19.27 czasu wschodniego, a to znaczy że w Polsce będzie już 1.27 w poniedziałek 16 listopada.

Jak oglądać start SpaceX Dragon Crew-1?

Start można po wniesieniu opłaty 75 dolarów plus podatek oglądać z Centrum Kennedy’ego z odległości 12 kilometrów (w cenie jest także wejściówka na dwudniowe zwiedzanie ośrodka i pamiątkowa plakietka). Natomiast wszyscy zgromadzeni przed ekranami komputerów i telewizorów mogą obejrzeć transmisję na kanale YouTube NASA lub na stronach NASA TV oraz SpaceX.

Przekaz rozpocznie się już około godziny 21.15 w niedzielę 15 listopada i jeśli interesują was aktywności przedstartowe to jest to dobry moment by rozpocząć oglądanie. Natomiast sam start odbędzie się nie wcześniej niż o 1.27 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Może pojawić się opóźnienie, dlatego jeśli wolicie się wyspać, w poniedziałek rano dowiecie się jak udał się start.

Po starcie pojazd okrąży kilka razy Ziemię wykonując manewry, które wprowadzą go na orbitę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i pozwolą na dokowanie około godziny 5 rano we wtorek 17 listopada.

Czwórka astronautów na pokładzie

Start SpaceX Dragon Crew-1, na pokładzie którego znajdą się amerykanie Mike Hopkins, Victor Glover i Shannon Walker oraz Japończyk Soichi Noguchi, to już 21 misja SpaceX w tym roku (łącznie SpaceX zrealizował już ponad 100 lotów), w tym druga załogowa. Pierwsza jak wiemy zakończyła się całkowitym sukcesem (start i lądowanie). W tym roku spora część lotów SpaceX to misje związane z rozwijanym systemem internetu satelitarnego Starlink, który już jest dostępny do testów.

Podobnie jak w większości innych przypadków, SpaceX podejmie próbę odzyskania głównego modułu rakiety Falcon 9, który ma zostać wykorzystany za kilka miesięcy podczas startu SpaceX Dragon Crew-2 czyli drugiej misji z 4-osobową załogą.

Gdyby pogoda nie dopisała również tym razem, kolejna próba startu planowana jest na środę/czwartek. Za pierwszym razem (w sobotę/niedzielę) szanse na dobrą pogodę były 50%, teraz jest to już 70%.

Źródło: SpaceX, KSC, foto: NASA, SpaceX

