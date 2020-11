Oficjalnie wystartowały testy usługi Starlink. Ci, którzy chcą wziąć w nich udział, muszą nie tylko wydać sporo pieniędzy, ale też podpisać regulamin, w którym zawarto pewną nietypową notkę…

Chcesz testować Starlink? Wyraź poparcie dla niezależności Marsa

Czytasz każdy regulamin, który podpisujesz? Ci, którzy wczytali się w treść tego, który musieli zaakceptować, aby przetestować Starlink, mogli się nieźle zdziwić. Jeden z punktów głosił bowiem, że użytkownik uznaje Marsa za wolną i niezależną planetę, na której ziemskie prawa nie mają zastosowania. SpaceX również zobowiązuje się do przestrzegania „samorządnych zasad” na powierzchni Czerwonej Planety.

Elona Muska marzenie o kolonizacji Marsa

Bo – jak nie od dziś wiadomo – Elon Musk ze swoją firmą wybiera się na Marsa. Kolonizacja planety jest jednym z jego najważniejszych celów, o którym wizjoner mówi coraz częściej, choć wciąż nie podaje konkretnych ram czasowych. To, co ujawnił, to że istnieją plany stworzenia tam samowystarczalnego miasta, które łączyłoby się z „resztą świata” – nie zgadniesz! – dzięki konstelacji Starlink na orbicie wokół Czerwonej Planety.

Aktualnie satelity Starlink latają wokół Ziemi – na orbitę wyniesionych zostało ich już ponad 800, a ostatecznie ma ich być tam kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy. Wszystko to po to, aby zapewnić dostęp do Internetu z każdego miejsca na świecie. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą to już testować, o ile – jak wspomniałem – zgodzą się, że „żaden rząd na Ziemi nie ma władzy ani zwierzchnictwa nad działalnością Marsa”.

Pamiętaj: czytaj regulaminy

A wracając do pytania, od którego zacząłem tego newsa – pamiętaj, że czytanie regulaminów to bardzo dobra praktyka, która może pomóc ci w uniknięciu najrozmaitszych nieprzyjemnych konsekwencji. Rację mają osoby, według których życia by brakło na czytanie wszystkich kilkudziesięciostronicowych regulaminów, ale przyznaj się – czy sprawdzasz choćby to, czy faktycznie podpisywany regulamin jest taki długi?

Źródło: The Independent, DailyMail, Popular Mechanics. Foto: SpaceX/Flickr

