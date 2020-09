Spelunky 2 to nowa odsłona zręcznościowej platformówki, która okazała się jedną z największych niespodzianek ostatnich lat. Są już pierwsze recenzje – czy twórcom udało się ponownie dostarczyć świetną produkcję?

Premiera Spelunky 2 na dwa razy. Zobacz najnowszy zwiastun

Gra Spelunky 2 dziś debiutuje na PlayStation 4, a za dwa tygodnie (29 września) pobierzemy ją także na pecety, korzystając z platformy Steam.

(Większy, bogatszy i bardziej dynamiczny) świat tej produkcji będziemy mogli eksplorować samotnie albo z innymi graczami – znajomymi lub nie. Czy to w pojedynkę, czy w drużynie, będziemy mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Czekają na nas zarówno klasyczne, jak i opierające się na nowych rozwiązaniach poziomy, a każdy kolejny posunie opowieść do przodu. Z czym to się je? Sprawdźcie nowy zwiastun, żeby się przekonać.

Recenzja Spelunky 2? Inna niż pozytywna być nie może

8, 9 albo i 10. Tylko takie oceny w recenzjach otrzymuje gra Spelunky 2. Autorzy tych tekstów wykrzykują hasła o perfekcji (bądź też o tym, że niewiele do niej brakuje) oraz zauważalnej poprawie względem poprzedniczki w każdym aspekcie, a już ta przecież mogła pochwalić się średnią na poziomie 9/10.

Twórcom tej dwuwymiarowej platformówki – jak czytamy – udało się zachować wszystko, co tak dobrze zagrało w „jedynce” i rozbudować to z zaskakująco wręcz dobrym skutkiem. Jeśli wcześniej dobrze się bawiliście, to teraz będziecie się bawić nawet lepiej.

Oto niektóre spośród pierwszych ocen wystawionych grze Spelunky 2 w recenzjach:

Attack of the Fanboy – 9,0/10

Destructoid – 8,0/10

Edge Magazine – 9,0/10

Game Informer – 9,0/10

Guardian – 8,0/10

IGN – 10/10

PlayStation Universe – 10/10

Shacknews – 9,0/10

USgamer – 9,0/10

Źródło: Mossmouth, Metacritic

