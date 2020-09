Ubisoft pochwalił się sporą dawką materiałów wideo mających zachęcać do Watch Dogs: Legion. W grze pojawi się dobrze znany fanom serii Aiden Pearce, a także raper Stormzy.

Aiden Pearce bohaterem dodatku do Watch Dogs: Legion

Część graczy zapewne doskonale pamięta, iż Aiden Pearce to główny bohater pierwszej części serii Watch Dogs. Okazuje się, że zobaczymy go również Watch Dogs: Legion, chociaż trzeba dodać, że jedynie w przypadku zakupu dedykowanego mu dodatku. Nakłaniać może do tego fakt, iż Aiden Pearce będzie nie poboczną, ale grywalną postacią. Całość otrzyma też odpowiednią oprawę fabularną.

Bliższe szczegóły pojawią się w późniejszym czasie. Już teraz pewne jest jednak, że nie będzie to jedyny dodatek. Twórcy mają ambitne plany związane z popremierową zawartością do gry. A jeśli chodzi o premierę to przypomniano, że odbędzie się ona 29 października, na PC (Epic Games i Uplay) oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. Nieco później gra trafi też na konsole nowej generacji.

Nowy gameplay z Watch Dogs: Legion

To jednak nie jedyne nowości, jakie ujawniono w kontekście tego tytułu. Jednym z pomysłów na przyciągniecie graczy okazuje się wykorzystanie Stormzy'ego. Brytyjski raper dostanie tutaj całkiem sporą rolę, będzie ważną postacią jednej z głównych misji.

„To, że Stormzy uczestniczy w Watch Dogs: Legion, jest naprawdę niesamowite. Jego muzyka i to, do czego przemawia jako artysta, są skrajnie istotne w kontekście naszego Londynu i szerszych motywów gry. Minął już prawie rok, odkąd gościliśmy w studio Stormzy’ego, by nagrać jego występ. Rozświetlił sobą salę i zdobył nasze serca. Wspaniale się z nim współpracuje, a możliwość ta stanowiła dla nas jeden ze szczytowych punktów kariery.” - Clint Hocking, dyrektor kreatywny w Ubisoft Toronto

Poza tym światło dzienne ujrzał materiał pokazujący fragmenty rozgrywki i przybliżający bardzo ważną kwestię rekrutowania członków ruchu oporu DedSec. Wedle zapowiedzi z każdej napotkanej tu postaci można będzie uczynić istotny element całej układanki.

Źródło: Ubisoft

