Sprawdź, czy działa już u ciebie. Zmiana w kontaktach w telefonie

Google modyfikuje domyślną aplikację do obsługi kontaktów w telefonach z Androidem. Choć pierwsze doniesienia dotyczące zmian zaczęły się pojawiać na przełomie 2023 i 2024 r., nowości pojawiają się u użytkowników dopiero teraz.

Jak podaje portal Android Headlines, zmiana w aplikacji Kontakty dotyczy przede wszystkim karty Napraw i zarządzaj. Gigant nie tylko zmienił jej nazwę na Organizuj, ale też wprowadził funkcję będącą ułatwieniem dla wszystkich, którzy ustawiają różne dzwonki w zależności od kontaktu.

Personalizowanie dzwonków w telefonie z Androidem

Różne dzwonki przypisane kontaktom to rozwiązanie dla tych, którzy bez sięgania po telefon chcą wiedzieć, kto do nich dzwoni. Dzięki tej opcji możesz ustawić konkretną melodię np. dla najbliższych, aby łatwiej odróżnić połączenie od natrętnych telemarketerów od znajomych – bez spoglądania na ekran.

Choć generalnie rzecz biorąc personalizowanie dzwonków na Androidzie jest funkcją znaną od dawna, Google postanowił nieco zmodyfikować i jednocześnie ułatwić sposób, w jaki ustawisz dzwonki kontaktów. Gdzie dokładnie szukać odświeżonej funkcji i jak jej użyć?

Wystarczy przejść do zakładki Napraw i zarządzaj (lub Organizuj). W dalszej kolejności przejdź do narzędzia Dzwonki kontaktów, gdzie znajdziesz przycisk umożliwiający dodawanie niestandardowych dzwonków dla poszczególnych kontaktów (domyślny dzwonek smartfona zmienisz w Ustawieniach). Kliknij przycisk Dodaj dzwonek do wybranego kontaktu, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlaną instrukcją. Wystarczy w tym miejscu wybrać konkretną melodię, jej głośność – a po wszystkim potwierdzić zmiany. Ulepszona funkcja pozwoli ci łatwiej wybrać spersonalizowany dźwięk, bowiem nie musisz otwierać każdego kontaktu po kolei, aby zmienić jego dzwonek.

Odświeżona apliacja Kontakty na telefonach z Androidem (Źródło: Android Headlines)

Kiedy funkcja trafi na wszystkie telefony?

Android Headlines przypomina, że usprawniona personalizacja dźwięków kontaktów mogła się pojawić u niektórych użytkowników telefonów z Androidem jeszcze na końcu ubiegłego roku. W końcu jednak funkcja jest uruchamiana masowo na kolejnych smartfonach, jednak odbywa się to po stronie serwera.

Oznacza to, że nawet pomimo najnowszej wersji aplikacji Kontakty, musisz uzbroić się w cierpliwość, jeśli na twoim urządzeniu wciąż brak nowości.