Po 25-dniowej misji wokół Księżyca powraca statek kosmiczny NASA Orion. Jak przebiegnie lądowanie i kiedy możemy się go spodziewać?

Splashdown Oriona

Zgodnie z planem statek kosmiczny z manekinami na pokładzie ma wodować na Oceanie Spokojnym w niedzielę 11 grudnia. Przewidywana godzina tak zwanego splashdownu, czyli wpadnięcia kapsuły załogowej do wody to 12:39 czasu wschodnioamerykańskiego (w Polsce będziemy mieli 18:39), a transmisja z tego wydarzenia rozpocznie się już półtora godziny wcześniej. Trzy godziny później zapowiedziano konferencję prasową mającą podsumować lądowanie. Relację będzie można oglądać w zwyczajowym miejscu, czyli na streamie stale znajdującym się na oficjalnej stronie NASA.

Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do przeprowadzenia w pełni udanej misji z kilkoma dodatkowymi celami, które osiągnęliśmy po drodze.

-Mike Sarafin, kierownik misji Artemis

Pominięcie wejścia

Aby wylądować dokładnie w miescu wyznaczonym do wodowania, Orion wykona manewr nazywany pominięciem wejścia. Będzie to pierwsza próba dokonania czegoś takiego przez pojazd kosmiczny przeznaczony do przewozu ludzi. Manewr polega na zanurzeniu się statku w górnych warstwach atmosfery, co doprowadzi do jego wyhamowania, a potem cofnięcia się znów na skraj przestrzeni kosmicznej. Dalszy upadek na planetę powinien być już dużo wolniejszy, przez co wodowanie będzie mogło być bardziej precyzyjne. Kolejne spowolnienie nastąpi przed samym splashdownem, kiedy zostaną rozłożone spadochrony. Wtedy lądowanie będzie mogło być przeprowadzone dokładnie w wyznaczonej strefie.

Orion powróci na naszą planetę z ogromną prędkością, bo aż ponad 40 tys. kilometrów na godzinę, a przechodząc przez atmosferę zredukuje swoją prędkość zaledwie do 525 kilometrów. Na mniej więcej 10 kilometrach nad oceanem rozłoży swój system 11 spadochronów, co powinno spowolnić go dalej do zaledwie około 33 kilometrów na godzinę i z taką prędkością nastąpi późniejsze wodowanie.

Powrót na Ziemię będzie ważnym testem dla osłony termicznej Oriona, która będzie musiała chronić kapsułę przed ciepłem ponownego wejścia. W trakcie manewru może się ona nagrzać nawet do 2800 stopni Celsjusza. Testowanie osłony termicznej jest szczególnie ważne, ponieważ tego elementu nie można poprawnie przetestować na Ziemi, a będzie to niezbędny element zabezpieczający astronautów w trakcie kolejnej misji, czyli Artemis II.

