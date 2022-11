Microsoft systematycznie aktualizuje katalog gier dostępnych w ramach abonamentu Game Pass. Zobaczcie, jakie kolejne propozycje przygotował.

Listopad to jeszcze 8 nowych gier w Game Pass

Wiele ciepłych słów padło pod adresem firmy Microsoft nie tylko za sam fakt powołania do życia usługi Game Pass, ale również za sposób, w jaki ją rozwija. Każdego miesiąca stara się dorzucać ciekawe gry i tegoroczny listopad nie jest wyjątkiem.

Kilka produkcji już udostępniono, dziś natomiast uzyskaliśmy potwierdzenie, że do końca miesiąca pojawi się jeszcze 8 propozycji. Od dziś można będzie cieszyć się połową z tego grona, reszta pojawi się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dune: Spice Wars (PC) – już dostępne

Ghostlore (PC) – już dostępne

Lapin (chmura, konsole, PC) – już dostępne

Norco (chmura, konsole) – już dostępne

Gungrave G.O.R.E (chmura, konsole, PC) – 22 listopada

Insurgency: Sandstorm (chmura, konsole) – 29 listopada

Soccer Story (chmura, konsole, PC) – 29 listopada

Warhammer 40,000: Darktide (PC) – 30 listopada

Sporo nowości i to nie byle jakich

Niemal jak zawsze mamy do czynienia ze sporą różnorodnością. Przygotowane gry są przedstawicielami różnych gatunków, do tego nie brakuje nowości.

Wiele osób może być zainteresowanych sprawdzeniem wczesnego dostępu do Dune: Spice Wars, bardzo obiecującej strategii czasu rzeczywistego typu 4X zabierającej graczy do uniwersum stworzonego przez Franka Herberta. Tym bardziej, że stoją za nią twórcy Northgard, jednej z najlepszych strategii ostatnich lat.

Uwagę bezsprzecznie zwraca również Warhammer 40,000: Darktide, który pojawi się w Game Pass na premierę, 30 listopada. To już propozycja dla sympatyzujących z grami akcji i strzelankami nastawionymi na zmagania w kooperacji. Dystopijne klimaty i brutalna otoczka gwarantowane, a co z resztą, to dopiero się okaże.

Postrzelać można będzie też w Gungrave G.O.R.E i Insurgency: Sandstorm, sympatycy przygodówek powinni skierować wzrok na Norco, a szukającym czegoś nietypowego może spodobać się Soccer Story, miks RPG i elementów piłkarskich.

Źródło: xbox