Do premiery World of Warcraft: Shadowlands można odliczać już ostatnie dni. Blizzard właśnie o tym fakcie przypomniał i to w swoim, dobrym stylu.

Premierowy zwiastun World of Warcraft: Shadowlands

Jeśli chodzi o jakość gier przygotowywanych przez Blizzard to opinie bywają różne. Mało kto odmawia jednak tej ekipie talentu do tworzenia zwiastunów. Zazwyczaj wypadają bardzo dobrze i trudno przypuszczać, aby najnowszy został określony jako wyłamujący się z tej reguły.

A mowa o materiale promującym wspomniane World of Warcraft: Shadowlands, czyli 8. duży dodatek do legendarnego już dla niektórych tytułu. Premiera odbędzie się 24 listopada, nie dziwi zatem przedstawienie zwiastuna przygotowanego właśnie na jej okoliczność.

HyperX i Blizzard Entertainment zapraszają na specjalny event

Nieco wcześniej odbędzie się specjalny event - Into the Shadowlands - z okazji premiery World of Warcraft: Shadowlands. Przygotowują go HyperX i Blizzard, a transmisję zaplanowano na 20 listopada na godzinę 19:00. Zainteresowani będą mogli śledzić ją na kanale Twitch marki HyperX.

Wydarzenie ma przynieść sporo atrakcji, wśród nich sporą liczbę gości, między innymi muzyków, aktorów dubbingowych, deweloperów ze studia Blizzarda oraz graczy e-sportowych. Nie zabraknie też okazji na wygranie nagród związanych z nadchodzącym dodatkiem.

