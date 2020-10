Blizzard ujawnił nową datę premiery World of Warcraft: Shadowlands. Wygląda na to, że producentowi uda się dotrzymać niedawnych deklaracji.

Premiera World of Warcraft: Shadowlands w listopadzie

Na początku tego miesiąca pojawiła się informacja, iż World of Warcraft: Shadowlands zadebiutuje z opóźnieniem. Dowiedzieliśmy się wtedy jedynie tyle, że kolejny, 8. już dodatek do World of Warcraft ma zostać oddany w ręce zainteresowanych graczy przed końcem tego roku.

Najwyraźniej Blizzard dość szybko uporał się z dodatkowymi pracami. World of Warcraft: Shadowlands ma zadebiutować 24 listopada. Ostatecznie (o ile nic się już nie zmieni), poślizg nie sięgnie zatem nawet miesiąca. Pierwotnie premierę planowano na 27 października.

Będą specjalne wydarzenia związane z dodatkiem Shadowlands

Jednocześnie przedstawione zostały daty wybranych wydarzeń w grze, które będą związane z dodatkiem Shadowlands. 11 listopada plaga nieumarłych ruszy na Azeroth. 9 grudnia z kolei rozpocznie się pierwszy rajd z 10 bossami w Shadowlands oraz pierwszy sezon rajdów/podziemi/PvP w nowym dodatku.

Akcja World of Warcraft: Shadowlands będzie rozgrywała się w Krainie Cieni. Gracze mogą spodziewać się czterech paktów, niedostępnych wcześniej przedmiotów i kilku innych nowości. Mieliśmy już okazję zapoznać się z nadchodzącym dodatkiem, w przygotowanym artykule przedstawiliśmy nasze pierwsze, pozytywne wrażenia.

Źródło: World of Warcraft

Czytaj dalej o grach: