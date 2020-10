Na World of Warcraft: Shadowlands trzeba będzie poczekać dłużej. Ile dokładnie? Tego niestety aktualnie nie wiemy.

Kiedy zadebiutuje World of Warcraft: Shadowlands?

Do tej pory utrzymywano, iż World of Warcraft: Shadowlands trafi w ręce graczy 27 października. Właśnie z tego powodu umieściliśmy ten tytuł na liście najciekawszych premier tego miesiąca. To już jednak nieaktualne.

Blizzard wydał komunikat, za pośrednictwem którego poinformował, że przekłada premierę World of Warcraft: Shadowlands. Na kiedy? Niestety nowy termin nie został ujawniony. Zainteresowanych graczy nieco uspokajać może chyba tylko to, iż wedle zapewnień twórcy wyrobią się ze wszystkimi pracami jeszcze przed końcem tego roku.

Dobrze zapowiadający się dodatek World of Warcraft

Trudno twierdzić, aby podawane powody takiego obrotu spraw brzmiały zaskakująco. W ostatnich miesiącach uczyniono podobno znaczne postępy i najważniejsze elementy mają być już ukończone. Potrzeba jednak dodatkowego czasu na dopracowanie detali, zwłaszcza tych obejmujących endgame. Blizzard wspomina też, że nie bez znaczenia okazała się konieczność pracy zdalnej.

Już 13 października ma pojawić się ważna aktualizacja do World of Warcraft, która przygotuje ją na Shadowlands. Gdyby ktoś nie kojarzył to mówimy tu o kolejnym dodatku. Warto na niego czekać i nie jest to stwierdzenie w ciemno. Mieliśmy już okazję nieco bliżej przyjrzeć się Shadowlands i zrobił na nas dobre wrażenie. Więcej o nich, a także w szczegółach o wprowadzanych nowościach możecie przeczytać w przygotowanym artykule.

