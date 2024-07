W sieci krąży trik, który ma zwiększyć szybkość ładowania samochodów elektrycznych Tesla. Choć rozwiązanie rzeczywiście działa, producent ostrzega użytkowników przed potencjalnym uszkodzeniem sprzętu.

Samochody elektryczne zyskują na popularności, stając się coraz bardziej powszechnym widokiem na drogach. Nadal jednak głównym problemem pozostaje szybkość ładowania, co stanowi istotną przeszkodę dla wielu potencjalnych użytkowników. Inżynierowie i producenci pracują nad innowacyjnymi technologiami, aby przyspieszyć proces ładowania i zwiększyć wygodę korzystania z tych pojazdów.

Niektórzy próbują nieoficjalnych sztuczek, które mają zwiększyć szybkość ładowania pojazdów. Problem w tym, że takie sposoby mogą być niebezpieczne.

Popularna sztuczka z ładowarką Supercharger

Wśród użytkowników Tesli krąży sztuczka polegająca na owinięciu uchwytu ładowarki Supercharger wilgotnym ręcznikiem. Wilgotny ręcznik działa jako środek chłodzący, co powoduje oszukanie czujników wewnątrz ładowarki i zwiększenie szybkości ładowania.

Według serwisu Inside EV, sztuczka działa na starszych ładowarkach Supercharger V2 bez aktywnego systemu chłodzenia przewodów ładowania (w przypadku nowszych modeli Supercharger V3 zastosowano aktywne chłodzenie przewodów, więc sztuczka może okazać się nieskuteczna). Sposób ten szczególnie sprawdza się w upalny dzień, gdy słońce ogrzewa uchwyt, powodując wzrost jego temperatury. Czujnik znajdujący się wewnątrz uchwytu informuje wtedy ładowarkę o konieczności obniżenia prędkości ładowania, aby utrzymać bezpieczną temperaturę.

Działanie sztuczki mają potwierdzać sami użytkownicy. Out of Spec Studios opublikował na platformie X wpis, w którym chwali się poprawą parametrów ładowania - ładowanie rozpoczęło się z mocą 147 kW, ale później spadła ona do 58 kW. Po przyłożeniu mokrego ręcznika moc wzrosła do 119 kW.

Tesla ostrzega przed niebezpiecznym trikiem

Tesla odradza stosowanie sztuczki z ręcznikiem, aby zapewnić prawidłowe działanie systemów. Umieszczenie mokrej szmatki na uchwycie Supercharger nie zwiększa szybkości ładowania. Sztuczka zakłóca działanie systemów monitorujących temperaturę i może prowadzić do przegrzania lub uszkodzenia sprzętu.

Serwis Inside EV twierdzi, że taka argumentacja niekoniecznie jest zgodna z prawdą. Ładowarki Supercharger są zabezpieczone przed deszczem, a w samochodzie znajdują się dodatkowe czujniki monitorujące parametry ładowania. Mimo wszystko eksperci odradzają korzystanie z tej sztuczki, uwzględniając zalecenia producenta.