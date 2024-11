Spotify wzbogaca się o kolejne przydatne funkcje, które usprawniają wyszukiwanie i odtwarzanie muzyki. Wszystko to dzięki integracji z Gemini – asystentem AI od Google.

Google Gemini ewoluuje na naszych oczach. Niedawno informowaliśmy o ważnej aktualizacji, która wprowadza funkcję pamięci do Gemini, a teraz następuje integracja z platformą Spotify. Co to oznacza dla użytkowników?

Spotify i Gemini

Jak informuje The Verge, rozszerzenia Gemini AI zostały po raz pierwszy zauważone w kodzie aplikacji Google w czerwcu. Obecnie funkcja jest udostępniana na kompatybilnych urządzeniach z Androidem, na co wskazują doniesienia serwisu 9to5Google.

Dzięki integracji Spotify z Gemini użytkownicy mogą odtwarzać muzykę, korzystając z poleceń zawierających tytuły utworów, nazwy artystów, albumów, playlist lub aktywności, do których muzyka ma pasować. Niestety, na chwilę obecną Gemini nie tworzy playlist ani stacji radiowych w Spotify.

Warto zauważyć, że jeśli wcześniej połączono inną usługę muzyczną, taką jak YouTube Music, konieczne będzie określenie w początkowym poleceniu, z której usługi chce się skorzystać. Po tym Gemini będzie domyślnie używać ostatnio wybranej usługi.

Brzmi świetnie, ale są ograniczenia

Spotify jest drugą aplikacją spoza ekosystemu Google, która otrzymuje wsparcie dla Gemini, po wprowadzeniu integracji z WhatsApp w październiku. Aby skorzystać z nowej funkcji, użytkownicy muszą połączyć swoje konta Spotify i Google oraz włączyć Aktywność Aplikacji Gemini, która przechowuje zapytania AI przez okres do 72 godzin.

Należy pamiętać, że rozszerzenie nie działa w Google Messages, aplikacji webowej Gemini ani na iOS. Ponadto funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy język Gemini jest ustawiony na angielski.

Źródło: The Verge