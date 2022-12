To był dobry rok dla Spotify – muzyczny serwis streamingowy ma już ponad 450 milionów użytkowników i dobija do 200 milionów abonentów. Czego ci słuchali w tym roku najchętniej?

Muzyczne podsumowanie roku 2022 według Spotify

Grudzień tradycyjnie już jest miesiącem podsumowań i w nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się wysypu raportów z najróżniejszych usług, od najrozmaitszych firm. Nie zwlekając, już pierwszego dnia ostatniego miesiąca swoje podsumowanie przedstawił Spotify, prezentując to, czego w Polsce najchętniej słuchaliśmy w tym roku. Ten mariaż technologii i sztuki zdaje egzamin.

Spotify to najpopularniejszy serwis streamingowy w branży muzycznej. To w dużej mierze dzięki niemu wiemy więc, czego się obecnie słucha. I choć można mu wiele zarzucić (a zdecydowanie zbyt niska jakość dźwięku jest tylko jedną z wad), przyciąga do siebie wieloma atutami. Jak możesz przeczytać w naszym zestawieniu najlepszych muzycznych serwisów streamingowych, jednym z tych plusów jest dobrze działająca aplikacja. Już teraz znajdziesz w niej swoje podsumowanie roku, a oprócz tego serwis opublikował rankingi ogólnopolskie.

Jak się zaraz przekonasz, na Spotify w Polsce króluje rap w różnych swoich odmianach. Zarówno na liście najchętniej słuchanych artystów, jak i najczęściej odtwarzanych albumów rządzi właśnie ten gatunek muzyczny. Jedynie sanah jest w stanie podjąć z nimi jakąkolwiek walkę. Spójrz…

Najczęściej słuchani artyści w Polsce na Spotify:

White 2115 sanah Mata SB Maffija Oki Young Igi Bedoes 2115 Malik Montana Żabson Kukon

Najczęściej słuchane utwory w Polsce na Spotify:

SB Maffija, White 2115, Białas, Kinny Zimmer, Bedoes 2115, Pedro – Lawenda Mr. Polska, Abel De Jong – Złote Tarasy Malik Montana, DaChoyce, SRNO – Jetlag (feat. The Plug) sanah, Dawid Podsiadło – Ostatnia nadzieja Mata, Trooh Hippi – Szafir Oki, Nolyrics Beats – Jakie To Uczucie? sanah, Kwiat Jabłoni – Szary świat White 2115 – RiRi Oki, Nolyrics Beats – Jeżyk! Harry Styles – As It Was

Najczęściej słuchane albumy w Polsce na Spotify:

SB Maffija – Hotel Maffija 2 (3 000 000 Deluxe) Mata – Młody Matczak sanah – UCZTA Oki – PRODUKT47 sanah – Irenka White 2115 – Pretty Boy Kinny Zimmer – LETNISKO Young Igi – amfisbena Kizo – Jeszcze 5 minut Mata – 100 dni do matury

A jak to wyglądało globalnie? Na świecie króluje szeroko pojęta muzyka popowa z Bad Bunnym, Taylor Swift i Drakiem na podium.

Najczęściej słuchani artyści na świecie na Spotify:

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS Ed Sheeran Harry Styles Justin Bieber Kanye West Eminem

Najczęściej słuchane utwory na świecie na Spotify:

Harry Styles – As It Was Glass Animals – Heat Waves The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY Bad Bunny – Me Porto Bonito Bad Bunny – Tití Me Preguntó Elton John, Dua Lipa – Cold Heart - PNAU Remix Bizarrap – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 5 Imagine Dragons, JD – Enemy (Arcane League of Legends) Bad Bunny – Ojitos Lindos Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God)

Źródło: Spotify