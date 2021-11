Teksty piosenek na Spotify w końcu trafiają do wszystkich - bez względu na kraj i platformę. To funkcja, na którą czekałem od dawna… i pewnie nie tylko ja.

Teksty piosenek w czasie rzeczywistym na Spotify

Jeśli kiedykolwiek podczas słuchania muzyki na Spotify brakowało Ci bezpośredniego dostępu do tekstu utworu - to z pewnością docenisz nową funkcję, która właśnie trafia do wszystkich użytkowników tego popularnego serwisu streamingującego muzykę.

Dostęp do tekstu w ponad 8 milionach utworów dostarcza serwis Musixmatch, a to oznacza, że karaoke (sami lub ze znajomymi dzięki obecności funkcji na telewizorach) zrobimy nawet dla najmniej popuarnych tytułów.

Sprawdziłem dla Was i tekstu nie brakuje nawet w disco-polo - nasza polska, wesoła twórczość nie została pominięta.

Amerykański rap, disco-polo i radiowe hity? Jak na razie nie zauważyłem, aby gdzieś brakowało tekstu

Funkcja jest dostępna nawet na darmowych kontach

Pozytywnie zaskakuje fakt, że Spotify udostępnia swoją nową funkcję nie tylko dla płatnych subskrybentów, ale również dla posiadaczy darmowych kont. Jedni i drudzy bez problemu uruchomią tekst bez względu na platformę, z jakiej korzystają. Teksty piosenek na Spotify są obsługiwane na iOS, Android, PC, konsolach oraz Smart TV.

Aby wyświetlić tekst na Spotify na telefonie wystarczy przesunąć palcem w górę ekranu w widoku odtwarzania.

I jak? Cieszycie się z nowej funkcji? Dajcie znać, czy będziecie z niej korzystać.

