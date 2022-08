Niestety nie chodzi o odtwarzanie w bezstratnej jakości. Spotify zamierza wkrótce wprowadzić dwa przyciski do odtwarzania playlist: losowego (shuffle) oraz według kolejności na liście. To funkcja, która powinna istnieć już od początku aplikacji.

Odtwarzanie losowe, czy według kolejności? Dwa przyciski na Spotify

Jeśli kiedykolwiek przyszło Ci przez myśl, że w Spotify brakuje przycisku odtwarzania utworów według kolejności, w jakiej są ustawione na liście - to z pewnością ucieszysz się z nowości, która w ciągu „nadchodzących tygodni” pojawi się w aplikacji na Androida i iOS.

Tak będzie wyglądać nowość w Spotify - dwa przyciski do wyboru trybu odtwarzania

Trzeba przyznać otwarcie - nie jest to funkcja, której wprowadzenie wymagało wiele miesięcy pracy. Niemniej, Spotify od początku zmuszało użytkownika do odtwarzania utworów zapisanych na liście odtwarzania lub stronie artysty w losowej kolejności (choć w pewnym momencie losowe odtwarzanie nie było wymuszane). Odtwarzanie po kolei, według tego jak utwory są ustawione na playliście jest możliwe natomiast po kliknięciu w wybrany tytuł na liście. Nie funkcjonuje jednak przycisk, który umożliwia odtwarzanie treści po kolei.

Wkrótce jednak ma się to zmienić, a w widoku list odtwarzania pojawią się dwa odrębne przyciski: jeden do odtwarzania losowego, drugi do odtwarzania w ustalonej kolejności.

Nowe przyciski będą dostępne tylko dla tych, którzy płacą za Spotify

Użytkownicy darmowych kont Spotify będą niepocieszeni. Ci nadal będą musieć odtwarzać playlisty w losowej kolejności przy użyciu jednego przycisku. Dwa dedykowane przyciski będą przeznaczone wyłącznie dla subskrybentów planów Premium.

Czy to dobre posunięcie ze strony Spotify? Zdawać się może, że funkcja jest pożądana wśród użytkowników i może być na tyle atrakcyjna, że przekona osoby korzystające ze Spotify za darmo do zakupienia subskrypcji.

A jakie jest Wasze zdanie? Czekaliście na tę nowość, czy jedyne, czego oczekujecie od Spotify to wprowadzenia bezstratnej jakości? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Spotify