Chyba każdy z nas miał chociaż raz taką sytuację. Przypominasz sobie? Usłyszałeś kawałek piosenki w radiu albo przypomniał ci się fragment z przeszłości, który nie daje ci spokoju i jest tylko jeden problem – nie masz zielonego pojęcia jaki jest tytuł. W tym pierwszym przypadku możesz poratować się serwisem odSluchane (i nie, to nie jest reklama – po prostu myślę, że warto o nim wspomnieć), ale w innym razie musisz kombinować. Jeśli chcesz szybko odnaleźć utwór i od razu dodać go do swojej playlisty na Spotify, to właśnie stało się to prostsze. Znajomość tytułu przestała być obowiązkowa, zamiast tego wystarczy fragment tekstu.

Nie mogę pominąć faktu, że Apple Music ma to od końcówki 2018 roku, a i YouTube Music od dłuższego czasu radzi sobie z tym całkiem nieźle. Nie mogę jednak też nie docenić, że funkcja trafiła ostatecznie do Spotify. Szczególnie, że szwedzki serwis ma prawie 300 milionów użytkowników (z czego 138 milionów opłaca abonament Premium), a w jego katalogu znajduje się przeszło 60 milionów utworów, więc zdecydowanie jest wśród czego szukać.

